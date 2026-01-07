Poder Judicial de Coahuila busca ampliar plantilla y modernizar procesos para 2026

Según informó el magistrado presidente del PJ, el órgano enfrenta una alta carga de trabajo con más de 220 mil juicios activos y busca sumar jueces, además de avanzar hacia la digitalización total de expedientes.

El Poder Judicial de Coahuila enfrenta una alta carga de trabajo, con 220 mil juicios abiertos y la expectativa de recibir alrededor de 83 mil nuevos asuntos en 2026, por lo que se requiere reforzar el número de juezas y jueces para mejorar los tiempos de resolución, según informó Felipe Mery Ayup, magistrado presidente.

Dijo que actualmente el estado cuenta con 3.5 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el objetivo es alcanzar cuatro, lo que implicaría la incorporación de alrededor de 25 nuevos juzgadores, principalmente en materias civil, familiar y mercantil. “Necesitamos a la brevedad más elemento humano, más jueces”, dijo.

Agregó que, en promedio, cada juez en Coahuila atiende cerca de 2 mil 300 asuntos al año, mientras que lo ideal sería reducir esa carga a 1 mil 500 casos, lo que permitiría acortar plazos dentro de los procesos. “Con más elementos pudiéramos recortar los plazos dentro de un proceso; en vez de aventar una audiencia hasta dos meses”, afirmó.

“No diría que tenemos un rezago, tenemos una gran cantidad de trabajo”, sostuvo, al señalar que Coahuila se ubica como el estado número 10 a nivel nacional en número de juicios recibidos, con cerca de 82 mil asuntos al año.

En cuanto a recursos, dijo “el Congreso del Estado ha autorizado un presupuesto de mil 328 millones de pesos. Este presupuesto puede ser ampliado para justamente incorporar más recursos al capítulo 1000, que sería la creación de plazas de jueces, secretarios y personal de apoyo”.

Además del refuerzo de personal, el Poder Judicial trabaja en un nuevo modelo de administración de justicia que contempla la digitalización total de los procesos, eliminando el uso de libros y expedientes físicos. “Todo se va a llevar de manera digital”, dijo y agregó que se mantendrán respaldos como medida de seguridad.

El funcionario adelantó que este modelo, junto con el planteamiento presupuestal y la creación de nuevas plazas, será presentado durante la inauguración de la Ciudad Judicial, prevista para el 27 de enero, como parte de los ajustes proyectados para 2026.

