Coahuila: Vienen seis empresas más a la Región Sureste en 2026

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    Coahuila: Vienen seis empresas más a la Región Sureste en 2026
    El secretario de Economía, Luis Olivares, participó en la inauguración de las instalaciones de QSMX. Héctor García

Además se esperan otras cuatro para otras regiones; con esto, en el sexenio, serían 200 anuncios de inversión por más de 180 mil mdp

Coahuila espera la llegada de seis empresas más para el cierre de este año, las cuales trasladarán sus operaciones a México, debido al tema arancelario, anticipó Luis Olivares, secretario de Economía estatal.

El funcionario estatal afirmó que la entidad ha recibido en lo que va del año 35 proyectos de inversión por un monto de 60 mil millones de pesos, que representan la generación de 25 mil empleos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-consolida-condiciones-para-atraer-inversion-qsmx-amplia-operaciones-HD23201723

Olivares señaló que con estos proyectos la entidad rebasará los 200 durante la actual administración estatal, con una inversión acumulada de 180 mil millones de pesos y la generación de hasta 89 mil empleos.

Para el último cuatrimestre del año, añadió, los anuncios podrían ser más debido a las expansiones de empresas ya instaladas en la entidad. Por lo pronto, seis nuevos proyectos se contemplan para la Región Sureste, dos para la Región Centro y dos más para La Laguna.

$!Coahuila: Vienen seis empresas más a la Región Sureste en 2026

Aunque no especificó el monto de inversión ni el número de empleos que generarán, debido a que aún están a la espera de recibir la información para formalizar los anuncios, indicó que se trata principalmente de proveedores del sector automotriz.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-mantiene-atraccion-de-inversiones-pese-a-contexto-arancelario-manolo-jimenez-KE23058156

Destacó que varias de estas empresas son de origen estadounidense y tenían operaciones en otros continentes, particularmente en Asia, pero ahora buscan trasladarlas a México debido a los aranceles.

“Son inversiones, muchas de ellas que vienen de otros continentes, donde tenían sus operaciones y las están moviendo a México por temas arancelarios. Esta dinámica se seguirá dando. Hablamos muchas veces de lo negativo del aspecto de la reconfiguración comercial, pero también lo estamos viendo como una oportunidad. Muchas de estas empresas llegan de otros continentes a instalarse en México y, por consiguiente, en Coahuila”, aseguró.

$!Olivares afirmó que Coahuila sigue atrayendo inversiones de empresas que buscan trasladar sus operaciones a México debido a los aranceles.
Olivares afirmó que Coahuila sigue atrayendo inversiones de empresas que buscan trasladar sus operaciones a México debido a los aranceles. Especial

POR ANUNCIAR, PRIMERA FIRMA LIGADA A SEMICONDUCTORES

La directora de ProCoahuila, Sofía Delgadillo, estimó que en uno o dos meses podría concretarse el primer anuncio de instalación en Coahuila de una empresa vinculada con el sector de semiconductores, específicamente una proveedora de servicios de empaque.

Recordó que el empaque de semiconductores es uno de los segmentos en los que Coahuila puede integrarse a esta industria. Detalló que dos empresas asiáticas han visitado la entidad: con una de ellas se trabaja desde hace seis meses, mientras que la segunda realizó su visita hace apenas dos semanas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/representa-coahuila-el-34-de-la-inversion-automotriz-del-pais-preven-alza-en-2026-CJ22904204

Estimó que la empresa cuyo proceso se encuentra más avanzado podría anunciar su inversión en uno o dos meses. Sin embargo, señaló que el monto de inversión y el número de empleos se mantienen confidenciales hasta que se formalice el proyecto.

Finalmente, añadió que ambas empresas ya visitaron la entidad y mostraron interés por instalarse en las regiones Sureste y Centro del estado.

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