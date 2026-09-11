Confirma Fiscalía investigación contra clínica de adicciones en Saltillo por presunta negligencia

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar si existieron omisiones por parte del personal de Gaia, centro privado de rehabilitación contra las adicciones en Saltillo, relacionadas con la muerte por suicidio de Héctor Antonio Verduzco, de 63 años, ocurrida el pasado 22 de julio. El caso fue dado a conocer públicamente el pasado 10 de septiembre por Natalia, hija del hombre, quien a través de redes sociales relató las circunstancias que antecedieron al fallecimiento y cuestionó la atención que recibió su padre, particularmente ante su estado de salud mental.

Julio Loera, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, señaló que la investigación se concentra en determinar si el personal de la clínica cumplió con la responsabilidad de vigilar tanto la salud como la integridad de los pacientes. “Lo que en su momento se nos manifestó por parte de los familiares es respecto de la obligación que tenía el personal de estar al pendiente tanto de la salud como de la vida de la persona que está dentro de dicho centro. Y eso es en lo que nosotros hemos focalizado más bien la investigación.” señaló.

De acuerdo con el testimonio de Natalia, su padre padecía alcoholismo, situación por la que la familia decidió ingresarlo a un centro de rehabilitación en Saltillo, después de que previamente hubiera permanecido internado en establecimientos de otras entidades debido, señaló, a las limitadas opciones disponibles en la ciudad. En marzo de 2026 ingresó a Gaia, ubicada al oriente de Saltillo, donde, según la familia, les ofrecieron un plan integral de tratamiento y recuperación. Permaneció alrededor de cuatro meses en el centro antes de salir temporalmente. Tres días después de abandonar la clínica tuvo una recaída, por lo que sus hijos decidieron realizar una intervención con apoyo de dos terapeutas del lugar y posteriormente volvió a ingresar. Natalia señaló que durante los días previos a ese reingreso su padre presentaba lo que ella consideró un cuadro de depresión severa. Relató que no podía levantarse de la cama, descuidaba su higiene personal y mostraba un deterioro en su estado de ánimo.

Según su testimonio, al comunicar esta situación a las terapeutas recibió como respuesta que su padre estaba fingiendo sus enfermedades. Para la familia, esta valoración pudo contribuir a minimizar el estado emocional que presentaba Héctor Antonio. Después de su reingreso, los familiares fueron informados de que no debían visitarlo durante el primer mes como parte del proceso terapéutico. Cerca del 16 de julio, las terapeutas se reunieron con Natalia y sus hermanos para informarles sobre la evolución de su padre y las actividades que realizaba dentro del centro. La familia aseguró que en esa reunión no recibió información sobre una posible situación de riesgo. Una semana después, el 22 de julio, uno de los hermanos recibió una llamada en la que se le informó que Héctor Antonio había muerto por suicidio dentro de las instalaciones mientras se encontraba alcoholizado. A partir del fallecimiento, los familiares comenzaron a cuestionar cómo pudo introducirse u obtener alcohol dentro de una clínica de rehabilitación, así como las medidas de vigilancia y seguridad implementadas para pacientes con problemas de adicción y posibles riesgos relacionados con su salud mental.

También plantearon dudas sobre quién se encontraba encargado de supervisar a los pacientes durante la noche del fallecimiento y qué ocurrió en las horas previas. La familia busca que la Fiscalía determine si se cumplieron los protocolos correspondientes y, en caso de acreditarse alguna omisión, se establezcan las responsabilidades que correspondan.