Policías de Monclova extorsionan y hostigan a paisanos; surgen dos denuncias esta semana

Dos casos de hostigamiento y corrupción hacia connacionales, que provienen de Estados Unidos a México, se registraron durante la semana por parte de elementos de la Policía Municipal de Monclova, quienes fueron denunciados ante medios de comunicación con el objetivo de evidenciar las malas prácticas dentro de la corporación.

En uno de ellos, una mujer llamada Yajaira, que viajaba desde el vecino país hacia el estado de Querétaro, fue detenida cuando circulaba por la carretera federal 57 e ingresó al libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Ahí los policías le indicaron que circulaba a exceso de velocidad y le pidieron un permiso para poder circular en su vehículo dentro del país, pero al no presentarlo, la empezaron a amenazar con retirarle su vehículo y que además tendría que pagar una multa de dos mil dólares.

“El señor se bajó y me dijo que para transitar en México debía de tener un permiso y que ahora ellos estaban en la obligación de quitarme mi vehículo o ponerme una fianza, una multa, y era de dos mil dólares. Yo les dije que era ridículo, que como me iban a poner una multa de dos mil dólares, que ni en Estados Unidos pagaba una multa así de grande”, expuso.

La mujer trataba de explicar al policía que no tenía conocimiento de ese permiso y pedía que no le retiraran la unidad, pues viajaba con su hijo y su sobrina, además que no tenía conocidos o familia en Coahuila. Fue entonces cuando el elemento le dijo que “podían arreglar de otra forma”, narró la afectada.

“Eran dos policías, uno de ellos comenzó a hacer llamadas diciendo que ‘iba a hablar con su jefe’”, a lo que la mujer dijo “yo solo tengo 100 dólares” y le dijeron “el mínimo son 300 dólares”.

“Yo le dije no tengo esa cantidad de dinero, es más lo que traigo son 200 dólares, ya no te puedo dar más, lo que tengo es en mexicano, pero ¿cómo voy a hacerle para la gasolina?.

“Se reía, entonces se cambió del otro lado del carro, porque me dijo que en su patrulla había cámaras y ahí fue donde me agarró los 200 dólares”, manifestó Yajaira.

Luego de esto, la mujer viajó hasta el municipio de Ramos Arizpe, donde los oficiales de la Policía Municipal le informaron que debería de tener un permiso; sin embargo, ellos le recomendaron retornar a Estados Unidos y tramitarlo antes de adentrarse más al país.

Aclaró que no le exigieron dinero como en el caso de los oficiales de Monclova, por lo que regresó y pernoctó en la capital del acero junto a los dos menores.

El hotel donde se hospedó es propiedad de Armando de la Garza, empresario reconocido en Monclova que, al enterarse de lo ocurrido, le recomendó interponer su queja formal en la comandancia y así lo hizo, finalmente retornó a los Estados Unidos.

El empresario dijo que no se puede tener a elementos de ese nivel, que constantemente estén cometiendo arbitrariedades contra los ciudadanos.

“No puedes tener a un elemento de la Policía Municipal robando o extorsionando, porque entonces eso va escalando cada vez más y va contaminando a los elementos. Algo está fallando en Seguridad Pública y en Castaños también, porque los directores no tienen experiencia o ese valor moral, social o esa personalidad que haga que exista autoridad. No puedes tener delincuentes en los libramientos”, manifestó.

Otro de los denunciantes es Juan, monclovense que habita en Austin, Texas, y que al viajar constantemente a Monclova para firmar trámites en el Seguro Social, aseguró que es víctima de abuso de autoridad por parte de los policías.

Explicó que al circular por el mismo tramo en la carretera 57 y entrada con el libramiento Carlos Salinas de Gortari, constantemente le marcan el alto los policías; sin embargo, en esta ocasión el trato fue indignante.

Dijo que elementos que patrullaban en la unidad SP- 221 le dijeron que circulaba a exceso de velocidad, y posterior a ello, le pidieron sus documentos de importación del vehículo.

Sin embargo, al ser una unidad con la que viaja a Estados Unidos y a México, tiene todo en regla, aun así se negó a entregárselos porque ellos no son autoridad para exigir, manifestó.

Fue entonces cuando el policía comenzó a gritarle y el conductor también. Después él descendió molesto de la unidad y fue ahí cuando lo comenzaron a estrujar y a someterlo.

“No se los muestro porque no son autoridades para hacer esa revisión, el policía me dijo que porque no se los voy a mostrar, me grita y yo también le empiezo a gritar, le tomo fotos a ellos y a la unidad, fue donde forcejearon. Un ciudadano se quedó a grabar cuando iba pasando por ahí, ojalá subiera el video a las redes sociales para que lo vean, él nada más se paró a ver como me traían”, dijo.

Juan expuso que finalmente le dejaron ir, pero un oficial le dijo al otro “quítale todo lo que traiga”.

El hombre de avanzada edad se presentó a interponer su queja formal ante el área jurídica de Seguridad Pública, ahí dejó en claro que es constantemente acosado por los uniformados solo por traer un vehículo americano, el cual cuenta con sus permisos para viajar en el país.

Raúl Alcocer, director de Seguridad Pública en Monclova, dijo que los policías de este caso quedaron suspendidos para ser sometidos a una investigación, y solo recibirán el 30 por ciento de su sueldo hasta que se analicen los videos de la patrulla y cámaras de solapa que portan.