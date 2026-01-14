SSPC alerta sobre fraudes ‘montadeudas’ y emite recomendaciones para proteger a la ciudadanía

Ante el aumento de gastos acumulados, pagos pendientes y una menor liquidez que caracteriza al inicio del año, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes conocidos como montadeudas, un delito que ha ganado terreno en plataformas digitales y aplicaciones móviles.

De acuerdo con la dependencia federal, estos esquemas fraudulentos se presentan como préstamos fáciles, inmediatos y sin requisitos, difundidos principalmente en redes sociales, buscadores, aplicaciones de mensajería instantánea y correos electrónicos. Bajo la promesa de dinero rápido, sin consultar el buró de crédito ni revisar el historial financiero, los delincuentes atraen a personas en situaciones de vulnerabilidad económica.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: Muere Lía Fernanda a 12 días de ser atropellada por un policía; comunidad exige justicia

Una vez instalada la aplicación, los montadeudas solicitan permisos excesivos para acceder a información sensible del teléfono móvil, como contactos, fotografías, archivos o ubicación. Posteriormente, otorgan montos pequeños o incluso realizan depósitos no solicitados, para después imponer intereses desproporcionados y plazos extremadamente cortos. Cuando el usuario no puede cubrir las exigencias, inician prácticas de acoso, amenazas y extorsión, que incluyen la difusión de datos personales o la intimidación a familiares y contactos.

Ante este panorama, la SSPC exhorta a la población a verificar que cualquier institución financiera esté debidamente autorizada y registrada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), así como a desconfiar de ofertas que prometan préstamos garantizados sin requisitos ni contratos claros.

La dependencia también recomienda evitar la instalación de aplicaciones que soliciten accesos innecesarios, no compartir información personal o financiera sensible, rechazar depósitos no solicitados y leer cuidadosamente los términos y condiciones de cualquier servicio financiero digital. En caso de recibir amenazas o intentos de extorsión, la autoridad es enfática: no realizar pagos adicionales y denunciar de inmediato.

Para orientación y acompañamiento en la presentación de denuncias, la ciudadanía puede comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética de su entidad, donde la atención es segura y confidencial. Asimismo, está disponible la Ciberguía del Gobierno de México como herramienta informativa para fortalecer la prevención de ciberdelitos.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda su compromiso de fortalecer la seguridad digital, proteger el patrimonio de la población y prevenir delitos cibernéticos que afectan la tranquilidad y el entorno social.