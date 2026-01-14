SSPC alerta sobre fraudes ‘montadeudas’ y emite recomendaciones para proteger a la ciudadanía

Coahuila
/ 14 enero 2026
    SSPC alerta sobre fraudes ‘montadeudas’ y emite recomendaciones para proteger a la ciudadanía
    Las aplicaciones ilegales de préstamos solicitan permisos excesivos y utilizan la información personal para extorsionar a las víctimas. FOTO: ESPECIAL

Durante enero, mes de alta presión económica, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana advierte sobre el incremento de fraudes digitales conocidos como montadeudas, que operan a través de aplicaciones ilegales de préstamos

Ante el aumento de gastos acumulados, pagos pendientes y una menor liquidez que caracteriza al inicio del año, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes conocidos como montadeudas, un delito que ha ganado terreno en plataformas digitales y aplicaciones móviles.

De acuerdo con la dependencia federal, estos esquemas fraudulentos se presentan como préstamos fáciles, inmediatos y sin requisitos, difundidos principalmente en redes sociales, buscadores, aplicaciones de mensajería instantánea y correos electrónicos. Bajo la promesa de dinero rápido, sin consultar el buró de crédito ni revisar el historial financiero, los delincuentes atraen a personas en situaciones de vulnerabilidad económica.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: Muere Lía Fernanda a 12 días de ser atropellada por un policía; comunidad exige justicia

Una vez instalada la aplicación, los montadeudas solicitan permisos excesivos para acceder a información sensible del teléfono móvil, como contactos, fotografías, archivos o ubicación. Posteriormente, otorgan montos pequeños o incluso realizan depósitos no solicitados, para después imponer intereses desproporcionados y plazos extremadamente cortos. Cuando el usuario no puede cubrir las exigencias, inician prácticas de acoso, amenazas y extorsión, que incluyen la difusión de datos personales o la intimidación a familiares y contactos.

Ante este panorama, la SSPC exhorta a la población a verificar que cualquier institución financiera esté debidamente autorizada y registrada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), así como a desconfiar de ofertas que prometan préstamos garantizados sin requisitos ni contratos claros.

La dependencia también recomienda evitar la instalación de aplicaciones que soliciten accesos innecesarios, no compartir información personal o financiera sensible, rechazar depósitos no solicitados y leer cuidadosamente los términos y condiciones de cualquier servicio financiero digital. En caso de recibir amenazas o intentos de extorsión, la autoridad es enfática: no realizar pagos adicionales y denunciar de inmediato.

Para orientación y acompañamiento en la presentación de denuncias, la ciudadanía puede comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética de su entidad, donde la atención es segura y confidencial. Asimismo, está disponible la Ciberguía del Gobierno de México como herramienta informativa para fortalecer la prevención de ciberdelitos.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda su compromiso de fortalecer la seguridad digital, proteger el patrimonio de la población y prevenir delitos cibernéticos que afectan la tranquilidad y el entorno social.

Temas


Estafas
montadeudas
Fraudes

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SSP

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La grave detención del Director de Vanguardia, columna señala error arbitrario

La grave detención del Director de Vanguardia, columna señala error arbitrario
La nueva política electoral

La nueva política electoral
true

Maduro cayó... como anillo al dedo a la 4T
true

POLITICÓN: Ramos Escalante y Fuentes Garza, el dúo que ‘coincide’ en tramas legales bajo sospecha
En ambos casos, donde se han detectado anomalías en el proceso, aparecen al menos dos personajes: Marco Antonio Fuentes Garza y Luis Ramos Escalante

Aparecen mismos personajes en ‘despojo’ a la Sociedad Manuel Acuña...y en caso VANGUARDIA
Vecinos se congregaron en torno al domicilio.

Encuentran a mujer sin vida y en estado de descomposición, en Saltillo
Autoridades realizaron el corte de listón durante el evento de entrega.

Entrega Alcalde ampliación del Centro Comunitario DIF Saltillo en Satélite Sur
Manifestantes en la capital iraní sostienen pancartas con mensajes políticos y fotografías de víctimas durante las recientes jornadas de descontento social.

Irán enfrenta una de sus represiones más mortíferas bajo un apagón informativo