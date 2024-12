$!Por Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas, ¿qué te conviene más para viajar de Saltillo a Texas?

La remodelación de la carretera La Gloria-Colombia en Nuevo León ha sido recibida con buenos comentarios de personas que viajan continuamente a ciudades de Texas desde Saltillo y Monterrey.

La tarde de este viernes 20 de diciembre, el Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario de Nuevo León, publicó que este fin de semana, elementos de la Guardia Civil y la Guardia Nacional acompañarán caravanas de viajeros a través del paso La Gloria-Colombia.

Joel Vázquez viaja de manera constante de Monterrey a Laredo y comentó para VANGUARDIA que será en los próximos días cuando desde hace muchos años vuelva a usar la carretera por Colombia.

“Según eso estaba muy peligrosa, pero ya le pusieron un pedazo de autopista y pues ya dicen que ya está más segura. Estaba insegura por la carretera y por ‘los malitos’”, señaló Vázquez.

“Yo tengo 46 años viajando por Laredo y hago hasta 2 horas y media a un promedio de velocidad de 100 km, 120 máximo, porque la carretera creo que te permite de 110. La verdad siempre me ha ido muy bien y no he visto nunca nada malo, ni asalto ni nada por el estilo”, comentó José Valdez, quien ofrece traslados desde Saltillo hacia Texas, principalmente a Laredo.

Comentarios y publicaciones de traslados a ciudades como Laredo, McAllen, San Antonio o Houston afirman que aún es preferible hacerlo desde Laredo, aunque ven una nueva opción el viajar por Colombia.

Respecto a cruzar por Coahuila, José Valdez consideró que es más viable si se va a San Antonio que a Houston, pues implica mayor distancia. Aseguró que no es una vía de su preferencia pues tarda más en cruzar a Estados Unidos donde se siente más seguro.

“Al final de cuentas es lo mismo más o menos en tiempos. A mí se me hace más seguro cruzar a Laredo y a irme por EU”, apuntó.