Por motivos de seguridad, 54.7% de las llamadas de auxilio al 911 en Coahuila

De acuerdo con los datos del primer trimestre de 2026 recopilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre las llamadas al 911, durante este periodo en Coahuila se han realizado poco más de 101 mil 600 llamadas al servicio de emergencias que han sido clasificadas como procedentes.

Los registros ante el sistema de emergencias 911 revelaron que en Coahuila las llamadas de auxilio más constantes realizadas a las autoridades desde este estado siguen siendo por motivos de seguridad.

Según los registros, Coahuila es la decimocuarta entidad con la tasa más alta de llamadas por cada 100 mil habitantes en el país, con un índice de tres mil 387 llamadas procedentes por cada 100 mil habitantes e, incluso, supera la media nacional, que es de dos mil 762 llamadas.

El informe trimestral indica que en Coahuila han incrementado en un 6.9 por ciento, en comparación con el mismo trimestre de 2025, las llamadas que han sido realizadas desde la entidad donde se solicita el auxilio a algún tipo de autoridad.

Aunque el servicio puede ser para cualquier tipo de auxilio, el informe indica que en este primer trimestre de 2026 el 54.7 por ciento de las llamadas que recibió el 911 desde Coahuila fueron para reportar algún asunto de seguridad.

En otro 16.2 por ciento, los casos fueron por solicitudes médicas o emergencias que requerían una ambulancia; otro 17 por ciento, para alguna asistencia personal; y alrededor de un cinco por ciento de las llamadas fueron auxilios a Protección Civil, que atiende tanto requerimientos en desastres naturales como incendios.

A pesar de que el índice de las llamadas por motivos de seguridad puede parecer evidente, al ser un teléfono directamente relacionado con la policía, Coahuila se encuentra 0.7 por ciento por encima de la media nacional, que es de 54 por ciento.

Además, en comparación con un año anterior, la situación no ha mejorado considerablemente, puesto que en el primer trimestre de 2025 el porcentaje de llamadas procedentes donde se reportaron asuntos de seguridad fue equivalente a un 54.8 por ciento; es decir, que Coahuila registró una disminución de este tipo de llamadas de apenas 0.2 por ciento a lo largo de un año.