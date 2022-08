TORREÓN, COAH.- El alcalde priista mejor evaluado a nivel nacional, Román Alberto Cepeda González, insiste en cambiar Torreón en imagen, en seguridad, limpieza, atracción de inversiones, y proyectar la ciudad hacia los próximos 25 años.

Según datos de Demoscopia Digital, el Alcalde se ubica a nivel nacional como el mejor calificado con una aprobación del 69.2 por ciento.

Publicidad

Cuestionado sobre el resultado, el Edil tomó las cosas con mesura y dijo que más allá del resultado, lo importante es identificar que Torreón avanza por la ruta correcta y hay una ardua tarea por delante.

“Qué bueno, me da gusto que estemos posicionados ahí; sin embargo, el mayor mensaje que leo es que tenemos que meter el acelerador, esto nos obliga a ser mejores”, expresó en entrevista para VANGUARDIA.

Cepeda González pidió que sigan trabajando por Torreón, tienen la confianza, pero el puesto se lo tienen que ganar todos los días.

Publicidad

Llamó a mantener siempre los pies en la tierra, atender a la gente más humilde como si fuera la gente más importante; “porque somos servidores públicos, hoy tenemos la oportunidad de servir a Torreón y esa no siempre se tiene”.

Afirmó que en tres años sí se puede hacer mucho, en estos primeros siete meses estamos resolviendo el problema del agua y debemos seguir confiando en esta tierra que es Torreón.

Aun con las limitaciones que se tienen, anunció obras para Torreón que trasciendan “y hasta ahora se ha demostrado que venimos a trabajar”.

Publicidad

A pregunta expresa respondió con sorpresa y alegría: “¡claro que me gustaría ser Gobernador!”, pero entendiendo las circunstancias y los tiempos, ofrece no tomar decisiones que lleven ingredientes de irresponsabilidad y obsesión.

“Hoy soy Alcalde y lo que más me gustaría es tratar de ser un buen Alcalde, el deseo ahí está, mi aspiración también, los tiempos habrán de venir”, declaró.

EL DESCUIDO INTENCIONAL

Publicidad

Al iniciar su gestión, dijo que no fue una sorpresa el descuido en cómo encontró la Línea Verde, La Jabonera, el Bosque Urbano, el Polideportivo, la Unidad Deportiva, pero sí fue sorpresa la magnitud; y ni qué decir del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, en un total desorden técnico y financiero.

De las instalaciones deportivas el edil explica que le hubiera gustado empezar a trabajar en ampliaciones y no a reconstruir lo que se había construido bien, pero que intencionalmente fueron abandonadas. Sin embargo, la regla es no llorar, no renunciar y no quejarse.

PRECISIÓN CON LOS RECURSOS

Publicidad

Por otra parte, en esta administración la falta de recursos federales se ha suplido con eficiencia recaudatoria y administrativa, pues no hay otra manera que siendo eficientes y tener en cuenta las prioridades en materia de seguridad, atracción de inversiones, salud y servicios.

En el tema de la seguridad, el Grupo de Reacción Laguna se suma a las acciones de otras unidades como la Guardia Nacional, el Ejército, las policías estatales y municipales y prevé que esto repercuta positivamente en la prevención y combate de la inseguridad.

Tras reconocer que La Laguna sigue siendo atractiva para los grupos criminales, por su ubicación, dijo que es necesario contar con un grupo de reacción preparado, ya que Coahuila colinda con estados como Zacatecas y Tamaulipas, que tienen graves problemas de seguridad.

Publicidad

Anunció que pronto se adquirirán arcos de inteligencia para instalarlos en las entradas a la ciudad, 238 cámaras de video-vigilancia con lectores faciales y de placas, adicionales a las que se tienen.

Además los policías portarán cámaras de cuerpo, que se encienden y graban su desempeño. Estas cámaras se instalarán en la solapa del uniforme o si portan equipo táctico se llevan en el chaleco y hace la grabación, conectadas a los servidores de la policía.

La idea es avanzar en equipo, eficiencia policiaca y atención a la ciudadanía.

Publicidad

Y claro, hay que preparar a la ciudadanía, para si queremos estar seguros hay que actuar como ciudadanos conscientes, porque hay quienes se pasan un retén y a veces se cometen excesos.

Dijo que en estos siete meses de administración se ha logrado disminuir en más de un 73 por ciento los delitos y que este año en seguridad pública el municipio aplicará recursos por el orden de los mil 200 millones de pesos.

VUELVEN CASETAS DE POLICÍA

Publicidad

Tener una mayor labor de inteligencia y utilizar en forma correcta las herramientas de la Dirección de Seguridad Pública, es fundamental, por lo cual se analiza la posibilidad de regresar a la operación de casetas de policía en algunos sectores.

Esto porque en los años de violencia de parte de la delincuencia organizada, de 2009 al 2014, se tomó la determinación de desaparecer las casetas de colonias como Jacarandas, Margaritas, Navarro, Moderna, San Joaquín, Martínez Adame, Rincón La Merced, entre otras y ahora todo parece indicar que esta estrategia pudiera volver.

Son casetas que cumplían con una función social, la gente se acercaba a pedir ayuda hasta para que desconectaran un tanque de gas o solucionaran alguna emergencia, y queremos que eso vuelva, dijo el Alcalde.

Publicidad

CON UNA BUENA CARA

A pesar de que hay gente empeñada en ensuciar Torreón, la ciudad se sigue manteniendo limpia, con entradas dignas, como la Torreón-San Pedro y la Torreón-Matamoro,s que están siendo rehabilitadas.

Y recordó que el Sistema Vial Cuatro Caminos será una gran obra del Gobierno del Estado en Torreón, pero el municipio, en este segundo semestre tiene grandes obras que empezar.

Publicidad

En obra pública se tiene una buena inversión en la remodelación de 118 plazas públicas y 20 plazas nuevas.

Y AGUA SALUDABLE

Este proyecto federal es fundamental para resolver de fondo el problema del agua y ojalá se concrete a la brevedad, pero lo más importante es sumar y ofrecer una buena coordinación para que se cristalice lo antes posible.

Publicidad

“Torreón siempre va a ser un factor de suma y de respuesta a este proyecto y está a favor de que este programa se concrete, pero que venga acompañado de recursos que contribuyan para la reposición de los más de 2 mil 800 kilómetros de líneas de tubería en la ciudad”, declaró.

No podemos perder esta oportunidad de resolver el problema que más preocupa a nuestra gente, el municipio está listo para hacer la parte que le corresponda y lograr este anhelo de muchos años.

Por ello, el gobierno municipal coadyuvará con la mejora de la infraestructura hidráulica y con campañas para hacer un mejor uso del agua.

SI NO LLEGA AGUA NO PAGUE

Hoy en día los problemas de falta de agua potable en Torreón son aislados y se presentan por eventuales fallas en el suministro de luz, no es por disponibilidad, el problema está casi resuelto al grado se están inyectando más de 400 litros por segundo a la red, solamente con lo que se ha hecho en 2022.

Se terminaron las quejas, las manifestaciones por falta de agua, el problema de escasez está casi resuelto, ya que aún faltan 60 pozos de mantenimiento y falta reparar muchas líneas de distribución.

El 30 de mayo pasado, el Alcalde presentó 12 puntos para enfrentar la crisis del agua, reconoció primero que Torreón tiene un gran problema de agua, pero tiene solución.

De los ocho pozos que prometió para este año, seis ya están terminados, todos con un volumen más del esperado y dos en proceso.

Este año todas las colonias de Torreón van a tener agua, “Simas Cerca de tu colonia” busca rehabilitar las líneas de conducción de agua potable, drenajes tapados, así como la reparación de fugas al interior de viviendas, sin que se genere un cobro extra a la ciudadanía.

Mediante este plan, se aplican descuentos para que los usuarios se pongan al corriente y se revisan los cobros para asegurar que no estén inflados.

Esto porque hubo quejas contra la administración pasada, de familias a las que se les aumentó más del 100 por ciento sin razón y sufieron un despiadado acoso en el cobro del impuesto predial, pero ahora, a quien no le llegue agua, que no pague, dijo el Edil.

Cepeda González se mostró satisfecho con lo que se ha hecho, pero también de alguna forma con mucha responsabilidad y claridad en el entendido de que queda mucho por hacer.

“Voy a cambiar Torreón, en imagen, en seguridad, en limpieza, en atracción de inversiones, tengo la intención de entregar una ciudad proyectada para cuando cumpla 150 años, me coordinaré con quien esté al frente, por encima de cualquier tema ideológico”, sentenció el Alcalde.