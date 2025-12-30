Posiciona el C2 a Ramos Arizpe como referente en seguridad en Coahuila

Coahuila
/ 30 diciembre 2025
    Posiciona el C2 a Ramos Arizpe como referente en seguridad en Coahuila
    La operación del C2 mejora la vigilancia, la respuesta y la atención ciudadana. FOTO: CORTESÍA

El centro cuenta con tecnología de última generación e interconexión con el C4 estatal

La entrada en operación del Centro de Control y Comando (C2) ha consolidado a Ramos Arizpe como uno de los municipios más seguros de Coahuila, como resultado de una estrategia integral basada en la coordinación institucional, la inversión en tecnología y el trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno del Estado.

Este avance ha sido posible gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y a una agenda compartida que ha permitido articular esfuerzos en materia de seguridad, desarrollo social y fortalecimiento de la calidad de vida, posicionando a Ramos Arizpe como un referente tanto a nivel estatal como nacional.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la puesta en marcha del C2 marca un antes y un después en la estrategia de seguridad municipal, al incorporar tecnología de última generación y una interconexión directa con el C4 estatal, lo que permite una vigilancia más eficiente y una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

$!Los avances en seguridad se complementan con empleabilidad, inversión y desarrollo social.
Los avances en seguridad se complementan con empleabilidad, inversión y desarrollo social. FOTO: CORTESÍA

“El C2 es uno de los logros más importantes de este 2025, porque demuestra que cuando hay coordinación con el Gobierno del Estado y una visión clara, los resultados llegan. Hoy Ramos Arizpe es un municipio más seguro, con mayor confianza y mejores condiciones para vivir, trabajar e invertir”, afirmó el edil.

En este contexto, la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido clave para que los avances en seguridad se complementen con acciones en materia de empleabilidad, atracción de inversiones y desarrollo social, fortaleciendo el crecimiento integral del municipio.

La operación del C2 viene a reforzar la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad, la vigilancia estratégica y la atención ciudadana, generando un entorno de mayor tranquilidad para las familias ramosarizpenses y contribuyendo a que Ramos Arizpe se mantenga como uno de los polos más dinámicos del estado.

