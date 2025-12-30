Posiciona el C2 a Ramos Arizpe como referente en seguridad en Coahuila

La entrada en operación del Centro de Control y Comando (C2) ha consolidado a Ramos Arizpe como uno de los municipios más seguros de Coahuila, como resultado de una estrategia integral basada en la coordinación institucional, la inversión en tecnología y el trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno del Estado.

Este avance ha sido posible gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y a una agenda compartida que ha permitido articular esfuerzos en materia de seguridad, desarrollo social y fortalecimiento de la calidad de vida, posicionando a Ramos Arizpe como un referente tanto a nivel estatal como nacional.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la puesta en marcha del C2 marca un antes y un después en la estrategia de seguridad municipal, al incorporar tecnología de última generación y una interconexión directa con el C4 estatal, lo que permite una vigilancia más eficiente y una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.