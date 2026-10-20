Precios de disfraces... dan miedo; disfrazarse para Halloween puede costar hasta 5 mil pesos en Saltillo

Este octubre, además de los monstruos y fantasmas, el precio de los disfraces para celebrar Halloween también podría causar terror entre los saltillenses con disfraces y maquillajes con precios superiores a los 2 mil pesos. De cara a esta festividad, VANGUARDIA consultó precios de disfraces para niños y adultos encontrando opciones diversas que varían en calidad y precio. Entre las opciones más económicas se encontraron en redes sociales disfraces usados con costos menores a los 200 pesos.

Para niños, se tratan principalmente de personajes relacionados con películas de terror con alternativas de dos piezas, overoles o trajes de una sola pieza que pueden incluir máscara, aunque generalmente no cuentan con accesorios adicionales. En tanto, los disfraces con mayor elaboración y que incluyen accesorios pueden alcanzar alrededor de 600 pesos. Para adultos también existen opciones usadas desde los 400 pesos, mientras que los atuendos en mejores condiciones y con mayor calidad pueden llegar a los 800 pesos. COMPRAS EN LÍNEA Otra alternativa son las plataformas de compras en línea, donde se encuentran disfraces nuevos para niños y adultos desde los 180 a 500 pesos, dependiendo del diseño, material y tipo de disfraz. Los atuendos de cosplay representan una categoría de mayor costo debido a que buscan reproducir con mayor detalle la apariencia de personajes y suelen utilizar materiales y acabados diferentes, sus precios pueden ir de 600 hasta 2 mil pesos.

A estos gastos puede sumarse el maquillaje, que, en Saltillo, a través de redes sociales se ofrece con precios que rondan entre los 350 y 700 pesos, dependiendo del diseño y la complejidad. Sin embargo, las caracterizaciones profesionales pueden elevar el presupuesto con el uso de materiales como látex y otros productos para generar efectos más realistas con un costo promedio de 3 mil pesos.

Temas

Disfraces Halloween A20

Localizaciones

Coahuila Saltillo

