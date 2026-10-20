Precios de disfraces... dan miedo; disfrazarse para Halloween puede costar hasta 5 mil pesos en Saltillo

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    Precios de disfraces... dan miedo; disfrazarse para Halloween puede costar hasta 5 mil pesos en Saltillo
    VANGUARDIA consultó precios de disfraces para niños y adultos, con opciones que varían según la calidad, los materiales y el diseño.

Entre opciones usadas, compras en línea y caracterizaciones profesionales, preparar un disfraz para Halloween puede representar un gasto de entre 200 y hasta 5 mil pesos, por persona.

Este octubre, además de los monstruos y fantasmas, el precio de los disfraces para celebrar Halloween también podría causar terror entre los saltillenses con disfraces y maquillajes con precios superiores a los 2 mil pesos.

De cara a esta festividad, VANGUARDIA consultó precios de disfraces para niños y adultos encontrando opciones diversas que varían en calidad y precio. Entre las opciones más económicas se encontraron en redes sociales disfraces usados con costos menores a los 200 pesos.

Los disfraces de Halloween más divertidos para adultos en Amazon

Para niños, se tratan principalmente de personajes relacionados con películas de terror con alternativas de dos piezas, overoles o trajes de una sola pieza que pueden incluir máscara, aunque generalmente no cuentan con accesorios adicionales. En tanto, los disfraces con mayor elaboración y que incluyen accesorios pueden alcanzar alrededor de 600 pesos.

Para adultos también existen opciones usadas desde los 400 pesos, mientras que los atuendos en mejores condiciones y con mayor calidad pueden llegar a los 800 pesos.

COMPRAS EN LÍNEA

Otra alternativa son las plataformas de compras en línea, donde se encuentran disfraces nuevos para niños y adultos desde los 180 a 500 pesos, dependiendo del diseño, material y tipo de disfraz.

Los atuendos de cosplay representan una categoría de mayor costo debido a que buscan reproducir con mayor detalle la apariencia de personajes y suelen utilizar materiales y acabados diferentes, sus precios pueden ir de 600 hasta 2 mil pesos.

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A estos gastos puede sumarse el maquillaje, que, en Saltillo, a través de redes sociales se ofrece con precios que rondan entre los 350 y 700 pesos, dependiendo del diseño y la complejidad.

Sin embargo, las caracterizaciones profesionales pueden elevar el presupuesto con el uso de materiales como látex y otros productos para generar efectos más realistas con un costo promedio de 3 mil pesos.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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