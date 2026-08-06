Preparan carrera 5K y 3K para reunir a familias y corredores en Lamadrid, Coahuila

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    Preparan carrera 5K y 3K para reunir a familias y corredores en Lamadrid, Coahuila
    El Arco de entrada a Lamadrid será el punto de salida para las rutas de 3K y 5K. ARCHIVO

La carrera se realizará el 4 de octubre con salida en el Arco de entrada y meta en la Comandancia Municipal

LAMADRID, COAHUILA.- Con el objetivo de promover la activación física, la convivencia familiar y la participación ciudadana, el Gobierno Municipal de Lamadrid anunció la realización de su Carrera Atlética 5K y 3K, una jornada deportiva que busca reunir a corredores locales y visitantes en las calles del municipio.

El evento está programado para el domingo 4 de octubre de 2026, con salida a las 18:00 horas desde el Arco de Lamadrid y con punto de llegada en la Comandancia Municipal, donde se espera la concentración de participantes y familias que acudirán a apoyar la actividad.

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La convocatoria, impulsada a través del Departamento de Deportes, contempla dos modalidades de participación: una ruta de 5 kilómetros para corredores con mayor preparación y otra de 3 kilómetros pensada para quienes buscan integrarse a una actividad recreativa sin requerir experiencia previa.

La carrera forma parte de las acciones municipales enfocadas en fomentar estilos de vida saludables y generar espacios de convivencia mediante el deporte, una herramienta que además contribuye a fortalecer la integración comunitaria.

$!El Arco de Lamadrid será el punto de salida para las rutas de 3K y 5K.
El Arco de Lamadrid será el punto de salida para las rutas de 3K y 5K. CORTESÍA

Autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades permiten reunir a niñas, jóvenes, adultos y familias completas en torno a objetivos comunes como el bienestar físico, la disciplina y la sana competencia.

La organización del evento continuará dando a conocer detalles relacionados con inscripciones, categorías participantes y logística conforme se acerque la fecha de realización.

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Con esta carrera, Lamadrid busca consolidar una tradición deportiva que permita a sus habitantes contar con espacios de participación y convivencia, además de proyectar al municipio como un punto donde el deporte y la comunidad se unen.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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