¡Prepare su bolsillo! Aumentarán tarifa de transporte público en Ramos Arizpe, en 2026

RAMOS ARIZPE, COAH.- A partir del 1 de enero, el transporte público en Ramos Arizpe tendrá una actualización en sus tarifas, pasando de 12 a 14 pesos la general, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante una rueda de prensa.

La medida busca equilibrar los costos operativos de los concesionarios tras tres años sin ajustes económicos. “Es una actualización de precios tras cerca de tres años sin ajustes. La gasolina y los insumos aumentan constantemente, al igual que las rentas e índices de inflación”, explicó el Edil al justificar el incremento que coloca al municipio por debajo de los precios de Saltillo y Arteaga.

Gutiérrez Merino enfatizó que este aumento viene acompañado de un convenio de buena fe que exige la mejora inmediata del servicio. “Los propietarios ponen en riesgo su concesión; si no cumplen, se cancela inmediatamente”, sentenció el Alcalde ante los medios de comunicación presentes.

Dentro del plan de modernización, se contempla que las unidades solo se detengan en paradas oficiales señalizadas para optimizar tiempos. El Alcalde fue claro al señalar que antes se pintaban los vehículos y no pasaba nada. “Ahora, con la nueva Dirección de Transporte, revisaremos puntos específicos”.

Respecto a la tecnología, se implementarán tarjetas inteligentes, cámaras y GPS para impedir que los choferes corten rutas. “Para evitar que los choferes desvíen dinero, se implementarán tarjetas inteligentes y barras verificadoras”, detalló Gutiérrez sobre el control que se ejercerá sobre las 57 unidades operativas.