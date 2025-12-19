¡Prepare su bolsillo! Aumentarán tarifa de transporte público en Ramos Arizpe, en 2026

Coahuila
/ 19 diciembre 2025
    ¡Prepare su bolsillo! Aumentarán tarifa de transporte público en Ramos Arizpe, en 2026
    El alcalde Tomás Gutiérrez dio a conocer que se aplicará el antidoping a los choferes del transporte urbano. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ/VANGUARDIA

Pasará de 12 a 14 pesos, ‘para equilibrar gastos operativos de los concesionarios’

RAMOS ARIZPE, COAH.- A partir del 1 de enero, el transporte público en Ramos Arizpe tendrá una actualización en sus tarifas, pasando de 12 a 14 pesos la general, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante una rueda de prensa.

La medida busca equilibrar los costos operativos de los concesionarios tras tres años sin ajustes económicos. “Es una actualización de precios tras cerca de tres años sin ajustes. La gasolina y los insumos aumentan constantemente, al igual que las rentas e índices de inflación”, explicó el Edil al justificar el incremento que coloca al municipio por debajo de los precios de Saltillo y Arteaga.

TE PUEDE INTERESAR: Así serán las estaciones del tren Saltillo-Monterrey: cafetería, locales, bici estacionamiento

Gutiérrez Merino enfatizó que este aumento viene acompañado de un convenio de buena fe que exige la mejora inmediata del servicio. “Los propietarios ponen en riesgo su concesión; si no cumplen, se cancela inmediatamente”, sentenció el Alcalde ante los medios de comunicación presentes.

Dentro del plan de modernización, se contempla que las unidades solo se detengan en paradas oficiales señalizadas para optimizar tiempos. El Alcalde fue claro al señalar que antes se pintaban los vehículos y no pasaba nada. “Ahora, con la nueva Dirección de Transporte, revisaremos puntos específicos”.

Respecto a la tecnología, se implementarán tarjetas inteligentes, cámaras y GPS para impedir que los choferes corten rutas. “Para evitar que los choferes desvíen dinero, se implementarán tarjetas inteligentes y barras verificadoras”, detalló Gutiérrez sobre el control que se ejercerá sobre las 57 unidades operativas.

$!El aumento a la tarifa general está condicionado a mejorar el estado físico de las unidades.
El aumento a la tarifa general está condicionado a mejorar el estado físico de las unidades. FOTO: VANGUARDIA

La supervisión incluirá un “checklist” estricto de limpieza, funcionamiento mecánico y el uso de uniformes por parte de los operadores. “No es una cacería, es una modernización; tras la primera advertencia, si no hay cambio, se cancela la concesión”, reiteró.

Un punto crítico abordado fue la conducta de los conductores, por lo que se aplicarán exámenes toxicológicos obligatorios de manera regular: “A partir del 1 de enero se aplicarán exámenes antidoping de manera regular, como se hace con los policías”, confirmó Gutiérrez Merino.

El Alcalde aseguró que no habrá privilegios para ningún transportista que se niegue a invertir en modelos más recientes. “Yo prefiero quedar bien con 120 mil personas que con 2 ó 3 dueños de concesiones”, afirmó tajante ante los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

Finalmente, se anunció que en enero iniciarán estudios de movilidad para mejorar la conexión entre Ramos Arizpe y Saltillo. “Iniciaremos estudios de movilidad... hay dos opciones: una ruta circular constante entre ambos municipios o ampliar las rutas de Saltillo”, concluyó el funcionario.

Temas


Transporte Público
tarifas

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Maquia-bélico

Trump: Maquia-bélico
true

La 4T, en la cuerda floja con Trump
true

POLITICÓN: ¡Qué no la dejaron sola! Tania rechazó ayuda, pero le pasará factura electoral a Morena en Coahuila
Lomas de Lourdes fue incluida en el programa Colonias al 100, considerado sin precedentes en Saltillo.

Javier Díaz supervisa avances del programa Colonias al 100 en Lomas de Lourdes
Según las autoridades, la operación fuera de área marca la primera vez que Kiev ataca en aguas neutrales.

Drones ucranianos destruyen un petrolero ruso en una ‘operación especial sin precedentes’
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
Camino. Dirigida por Gabriel Ramos y filmada en Saltillo, ‘El Desaire’ ha tenido presencia en festivales como Cannes, Los Ángeles, Austria y ahora Arizona, consolidando su proyección internacional.

¡Avanza su proyección! Seleccionan a ‘El Desaire’ en el Chandler Film Festival de Arizona
El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, el 8 de diciembre de 2025. El presidente anunció un rescate financiero de 12 000 millones de dólares para los agricultores estadounidenses, afectados en gran medida por sus políticas comerciales.

Trump se basa en distorsiones para argumentar su campaña contra Venezuela