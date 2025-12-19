¡Prepare su bolsillo! Aumentarán tarifa de transporte público en Ramos Arizpe, en 2026
Pasará de 12 a 14 pesos, ‘para equilibrar gastos operativos de los concesionarios’
RAMOS ARIZPE, COAH.- A partir del 1 de enero, el transporte público en Ramos Arizpe tendrá una actualización en sus tarifas, pasando de 12 a 14 pesos la general, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante una rueda de prensa.
La medida busca equilibrar los costos operativos de los concesionarios tras tres años sin ajustes económicos. “Es una actualización de precios tras cerca de tres años sin ajustes. La gasolina y los insumos aumentan constantemente, al igual que las rentas e índices de inflación”, explicó el Edil al justificar el incremento que coloca al municipio por debajo de los precios de Saltillo y Arteaga.
Gutiérrez Merino enfatizó que este aumento viene acompañado de un convenio de buena fe que exige la mejora inmediata del servicio. “Los propietarios ponen en riesgo su concesión; si no cumplen, se cancela inmediatamente”, sentenció el Alcalde ante los medios de comunicación presentes.
Dentro del plan de modernización, se contempla que las unidades solo se detengan en paradas oficiales señalizadas para optimizar tiempos. El Alcalde fue claro al señalar que antes se pintaban los vehículos y no pasaba nada. “Ahora, con la nueva Dirección de Transporte, revisaremos puntos específicos”.
Respecto a la tecnología, se implementarán tarjetas inteligentes, cámaras y GPS para impedir que los choferes corten rutas. “Para evitar que los choferes desvíen dinero, se implementarán tarjetas inteligentes y barras verificadoras”, detalló Gutiérrez sobre el control que se ejercerá sobre las 57 unidades operativas.
La supervisión incluirá un “checklist” estricto de limpieza, funcionamiento mecánico y el uso de uniformes por parte de los operadores. “No es una cacería, es una modernización; tras la primera advertencia, si no hay cambio, se cancela la concesión”, reiteró.
Un punto crítico abordado fue la conducta de los conductores, por lo que se aplicarán exámenes toxicológicos obligatorios de manera regular: “A partir del 1 de enero se aplicarán exámenes antidoping de manera regular, como se hace con los policías”, confirmó Gutiérrez Merino.
El Alcalde aseguró que no habrá privilegios para ningún transportista que se niegue a invertir en modelos más recientes. “Yo prefiero quedar bien con 120 mil personas que con 2 ó 3 dueños de concesiones”, afirmó tajante ante los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Finalmente, se anunció que en enero iniciarán estudios de movilidad para mejorar la conexión entre Ramos Arizpe y Saltillo. “Iniciaremos estudios de movilidad... hay dos opciones: una ruta circular constante entre ambos municipios o ampliar las rutas de Saltillo”, concluyó el funcionario.