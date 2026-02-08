Presa La Amistad registra leve recuperación, pero México arrastra deuda histórica de agua con EU

A pesar de un repunte reciente en los niveles de almacenamiento de la presa La Amistad, México enfrenta una de las crisis diplomáticas e hídricas más complejas de las últimas décadas. Con el inicio de un nuevo ciclo quinquenal, el país debe subsanar una deuda superior a mil millones de metros cúbicos de agua con Estados Unidos, en un contexto marcado por presiones políticas y una sequía persistente en la cuenca del río Bravo. TE PUEDE INTERESAR: Tratado de Aguas con EU: Sheinbaum garantiza agua para el consumo y el riego en Coahuila, Chihuahua, NL y Tamaulipas De acuerdo con reportes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), con corte al 26 de enero de 2026, la presa La Amistad registró un nivel de llenado de 21.8 por ciento, equivalente a un almacenamiento aproximado de 879.4 millones de metros cúbicos.

Si bien la cifra continúa siendo baja, representa una mejora frente al panorama crítico de abril de 2025, cuando el embalse descendió a apenas 12 por ciento de su capacidad, el nivel más bajo desde su inauguración en 1969. Esta recuperación parcial ocurre en un momento especialmente delicado, ya que La Amistad es una infraestructura estratégica para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Tratado de Aguas Internacionales de 1944. El balance del ciclo quinquenal que concluyó en octubre de 2025 resultó desfavorable para México. El país cerró ese periodo con un adeudo de mil 132 millones de metros cúbicos de agua con Estados Unidos, al no haber logrado cubrir ni la mitad de las entregas estipuladas en el tratado, debido a la severa crisis hídrica.