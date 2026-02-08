Presa La Amistad registra leve recuperación, pero México arrastra deuda histórica de agua con EU

Coahuila
/ 8 febrero 2026
    Presa La Amistad registra leve recuperación, pero México arrastra deuda histórica de agua con EU
    Los niveles de la presa La Amistad mejoraron, sin embargo, no es suficiente ante los adeudos que tiene México con EU. Foto: Especial

Este espacio en Coahuila registró un incremento del 12 al 21 por ciento en los niveles de almacenamiento, pero sin ser óptimo ante la deuda hídrica

A pesar de un repunte reciente en los niveles de almacenamiento de la presa La Amistad, México enfrenta una de las crisis diplomáticas e hídricas más complejas de las últimas décadas.

Con el inicio de un nuevo ciclo quinquenal, el país debe subsanar una deuda superior a mil millones de metros cúbicos de agua con Estados Unidos, en un contexto marcado por presiones políticas y una sequía persistente en la cuenca del río Bravo.

De acuerdo con reportes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), con corte al 26 de enero de 2026, la presa La Amistad registró un nivel de llenado de 21.8 por ciento, equivalente a un almacenamiento aproximado de 879.4 millones de metros cúbicos.

Si bien la cifra continúa siendo baja, representa una mejora frente al panorama crítico de abril de 2025, cuando el embalse descendió a apenas 12 por ciento de su capacidad, el nivel más bajo desde su inauguración en 1969.

Esta recuperación parcial ocurre en un momento especialmente delicado, ya que La Amistad es una infraestructura estratégica para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Tratado de Aguas Internacionales de 1944.

El balance del ciclo quinquenal que concluyó en octubre de 2025 resultó desfavorable para México. El país cerró ese periodo con un adeudo de mil 132 millones de metros cúbicos de agua con Estados Unidos, al no haber logrado cubrir ni la mitad de las entregas estipuladas en el tratado, debido a la severa crisis hídrica.

Este déficit se suma a las obligaciones del nuevo ciclo, que abarca de octubre de 2025 a octubre de 2030. En consecuencia, México deberá incrementar de forma significativa sus entregas anuales: de los 431.7 millones de metros cúbicos establecidos como base en el tratado, la cifra tendría que elevarse a 658.1 millones de metros cúbicos por año para saldar el rezago acumulado.

El incumplimiento ha generado fricciones en la relación bilateral. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido públicamente que México liquide de inmediato el adeudo, al argumentar que los productores agrícolas de Texas enfrentan graves afectaciones económicas por la falta del recurso.

La presión estadounidense se presenta en un escenario en el que el caudal del río Bravo continúa mermado por la sequía, lo que coloca a las autoridades mexicanas ante una disyuntiva crítica: cumplir con un tratado internacional vigente desde hace más de 80 años o garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano y la actividad agrícola en la región fronteriza.

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

