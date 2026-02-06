Tratado de Aguas con EU: Sheinbaum garantiza agua para el consumo y el riego en Coahuila, Chihuahua, NL y Tamaulipas

La mandataria fue enfática al señalar que la gestión del agua en esta región no se deja al azar. Para estados como Chihuahua y Coahuila , donde la agricultura de exportación es vital, la incertidumbre sobre el cumplimiento de los ciclos de entrega a Estados Unidos suele ser una sombra constante. Sin embargo, Sheinbaum detalló que se ha pactado un calendario extendido que permite a México cumplir con sus compromisos internacionales sin sacrificar la viabilidad de los huertos y campos mexicanos, priorizando siempre el bienestar de las familias del norte.

El norte de México siempre ha sabido que el agua es más que un recurso; es la moneda de cambio de la supervivencia y el desarrollo. En estados como Coahuila , Chihuahua , Nuevo León y Tamaulipas , donde el desierto y la industria conviven en un equilibrio frágil, cualquier noticia sobre el Tratado de Aguas de 1944 genera una onda de choque. Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje de calma para los productores y ciudadanos de la frontera, asegurando que el recurso hídrico para el consumo humano y el riego agrícola está plenamente garantizado pese a los retos climáticos.

Además, la estrategia federal no solo busca “repartir” el agua, sino optimizarla. En Tamaulipas y Nuevo León, la presión hídrica ha llevado a la implementación de obras de tecnificación agrícola que buscan reducir la dependencia directa de la extracción del río Bravo. Al modernizar los sistemas de riego, el gobierno pretende que cada gota rinda más, permitiendo que la industria y el campo sigan siendo motores económicos sin entrar en conflicto por el acceso al líquido vital durante las temporadas de estiaje.

UN ACUERDO BINACIONAL SIN AMENAZAS COMERCIALES

El fantasma de los aranceles y las sanciones comerciales por parte de Washington suele aparecer cada vez que los niveles de las presas bajan en la cuenca del Bravo. No obstante, la presidenta cortó de tajo estas especulaciones al afirmar que el entendimiento con Estados Unidos ya es un capítulo cerrado. Según Sheinbaum, las negociaciones se llevaron a cabo bajo un estricto respeto al marco legal del Tratado de 1944, el cual contempla mecanismos de compensación en casos de sequía severa, protegiendo así la soberanía hídrica nacional ante eventos climáticos extremos.

El funcionamiento de este tratado es complejo pero funcional: se mide en ciclos de cinco años. Si un año la sequía impide a México entregar el volumen estipulado, existe la flexibilidad para compensar en el periodo siguiente. Esta cláusula es la que ha permitido que, tras el último quinquenio seco que azotó al norte del país, se lograra un acuerdo de entrega gradual. La presidenta subrayó que este pacto es la prueba de que el diálogo diplomático ha sido efectivo, evitando que el agua se convierta en un arma de guerra comercial.

La coordinación con los gobernadores fronterizos ha sido una pieza clave en este rompecabezas. Sheinbaum mencionó que mantiene un canal abierto con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y los mandatarios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esta alineación busca que las decisiones tomadas en Palacio Nacional tengan un impacto real en el territorio, asegurando que los distritos de riego reciban el flujo necesario para la temporada actual, manteniendo la estabilidad social en una de las zonas más dinámicas y complejas de México.

EL RETO DEL SANEAMIENTO Y LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Más allá de la distribución, el saneamiento de las cuencas compartidas es la otra cara de la moneda. Sheinbaum puso sobre la mesa el caso del río Tijuana, señalando que México ha cumplido con su parte del trato mediante la construcción de la planta de tratamiento en San Antonio de los Buenos, en Baja California. Sin embargo, lanzó un recordatorio sutil a nuestras contrapartes del norte: mientras México avanza en la infraestructura de limpieza, en San Diego los trabajos van atrasados, lo que afecta la salud ambiental de ambos lados de la frontera.

Este año, la inversión federal continuará fluyendo para concluir los trabajos de saneamiento pendientes. El objetivo es que la gestión del agua no solo sea una cuestión de cantidad, sino de calidad. Los acuerdos con las autoridades ambientales de ambos países buscan que el río Bravo y el río Colorado dejen de ser focos de contaminación y se conviertan en ejemplos de resiliencia ecológica. Para los habitantes de la frontera, contar con agua limpia es tan crucial como tener el volumen suficiente para sus actividades diarias.

La presidenta concluyó reforzando que el gobierno federal no dará un paso atrás en la defensa de los recursos naturales del país. Con el acuerdo binacional ya cerrado y las inversiones en tecnología en marcha, el panorama para el campo en el norte luce más despejado. La clave, según el discurso oficial, radica en la tecnificación y la diplomacia inteligente: dos herramientas que prometen evitar que el agua vuelva a ser un motivo de fricción entre vecinos y, sobre todo, que nunca falte en los hogares del norte mexicano.

DATOS SOBRE EL TRATADO

· El Tratado de Aguas de 1944 regula el aprovechamiento de los ríos Colorado y Bravo, beneficiando a ambas naciones desde hace más de 80 años.

· México recibe de Estados Unidos aproximadamente 1,850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado anualmente.

· La tecnificación del riego puede ahorrar hasta un 40% del agua que normalmente se desperdicia en métodos tradicionales por inundación.

· La planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos es vital para evitar que aguas negras contaminen las playas del sur de California y Baja California.