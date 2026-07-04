Presas de gaviones: ¿por qué son importantes para Saltillo?

La ubicación geográfica de Saltillo representa un desafío constante para el manejo del agua. Rodeada por la Sierra de Zapalinamé y con una topografía que desciende de forma pronunciada hacia el norte, la ciudad recibe grandes escurrimientos durante las lluvias, ya que el agua proveniente de la cuenca alta desciende con fuerza a través de arroyos que atraviesan zonas densamente pobladas. Ante este escenario, desde hace 15 años se ha impulsado la construcción de presas de gaviones y se ha consolidado como una herramienta fundamental para “sembrar agua”, pues Saltillo no cuenta con ríos o presas tradicionales para almacenar agua.

Sin embargo, el panorama hídrico continúa siendo complejo. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), responsable de la administración y vigilancia de los recursos hídricos del país, no ha actualizado desde febrero de 2024 los estudios técnicos sobre los acuíferos de la región. De acuerdo con el informe más reciente, publicado dentro de las actualizaciones periódicas que generalmente se realizan cada dos años, el acuífero Región Manzanera-Zapalinamé registra un déficit de aproximadamente 38 millones de metros cúbicos, lo que significa que el volumen de agua extraído supera la capacidad natural de recarga. Rosario Sánchez, científica originaria de Saltillo y actualmente investigadora en la Universidad de Texas, señaló que es indispensable impulsar acciones que permitan retener el agua de lluvia y facilitar su recarga hacia los mantos acuíferos.

HACIA UNA ‘CIUDAD ESPONJA’ Como parte de esa visión, el alcalde Javier Díaz González ha planteado la necesidad de ampliar la infraestructura destinada a captar agua de lluvia mediante la construcción de nuevas presas de gaviones. Es importante mencionar que la Sierra de Zapalinamé es el corazón hídrico de la región, ya que provee aproximadamente el 40% del agua potable que consume la población de la capital coahuilense. Las presas de gaviones fuerzan al líquido a penetrar en el subsuelo en lugar de correr superficialmente y perderse. Actualmente existe una red de más de una decena de estas estructuras distribuidas en cañadas cercanas a colonias como Mirasierra y Zaragoza. Además, se proyecta la construcción de alrededor de 50 nuevas presas entre los municipios de Saltillo y Arteaga, distribuidas en tres zonas estratégicas de la Sierra de Zapalinamé. VANGUARDIA solicitó a Aguas de Saltillo información sobre el estatus de las presas, para conocer la captación y retención de agua, derivado de las lluvias del mes de junio; sin embargo, la empresa respondió que no cuentan con la información. Su participación más reciente fue en la rehabilitación de una presa de gaviones en el Cañón de San Lorenzo en 2024.

La presa de control Nazario S. Ortiz Garza, construida en 2001, que funciona como un vaso regulador masivo -con capacidad de 300 mil metros- cúbicos ayuda a las colonias del sur. No obstante, uno de los principales retos para este tipo de infraestructura es la acumulación de lodo y sedimentos, ya que su presencia reduce la capacidad de regulación y puede propiciar encharcamientos. Rosario Sánchez, indica que en última instancia, el éxito de estas obras depende de una visión estratégica de largo plazo y de la voluntad política para asumir la responsabilidad de administrar el recurso antes de que se pierda por el declive natural de la cuenca.

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