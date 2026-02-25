Presenta IMM jornada de reflexión y acción por el Día Inernacional de la Mujer en Torreón

TORREÓN, COAH.- Bajo la premisa de que el 8 de marzo representa una fecha de memoria y no de celebración, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) presentó oficialmente la Jornada Conmemorativa 2026, que se llevará a cabo del 2 al 8 de marzo con un enfoque en la prevención de la violencia y la igualdad sustantiva.

Amira Darwich García, directora de la dependencia en Torreón, enfatizó que esta agenda busca visibilizar las luchas históricas y transformar las desigualdades estructurales que aún persisten en la sociedad.

“El 8 de marzo nos obliga a reconocer que aún existen brechas que debemos cerrar. Es una fecha de memoria, reflexión y acción”, puntualizó la funcionaria.

La programación arrancará este lunes 2 de marzo en las instalaciones del IMM con un acto oficial dirigido a servidoras públicas. A lo largo de la semana, la jornada se extenderá a sectores clave como el empresarial y el educativo, con conferencias en instituciones como el Tec de Monterrey, UAL, FCPyS y el Instituto Tecnológico de Torreón.

Los ejes temáticos de este año se centran en la seguridad y el bienestar integral, abordando temas críticos como:

Derechos digitales y prevención de violencia en línea.

Prácticas afectivas responsables y desmitificación del amor romántico.

Uno de los pilares de la jornada será el panel “Ellas inspiran”, donde mujeres líderes de los ámbitos público y privado compartirán sus trayectorias para incentivar el liderazgo femenino en la ciudad.

Asimismo, se fortalecerá la autonomía económica a través del Paseo de las Emprendedoras en el Paseo Colón y la vinculación con el sector privado mediante talleres de sororidad en empresas locales.

En el ámbito deportivo, se anunció la carrera “Women on the Move”, la cual tendrá un sentido social al destinar sus recursos a la colectiva Madres Poderosas Laguna.

Como cierre simbólico, los edificios y espacios más representativos de Torreón se iluminarán de color morado, un gesto que, según Darwich García, cuenta con el respaldo de la administración del Alcalde Román Cepeda González para consolidar políticas públicas con perspectiva de género.