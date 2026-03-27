Presenta UTC “Más Universidad”, revista puente entre ciencia y sociedad

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Coahuila
/ 27 marzo 2026
    Presenta UTC “Más Universidad”, revista puente entre ciencia y sociedad
    Sergio Guadarrama, rector de la universidad, comentó que la idea es acercar el conocimiento a través de la divulgación científica. MANUEL RODRÍGUEZ

A través de las publicaciones, se busca traducir investigaciones en textos accesibles sin perder rigor; participan especialistas del norte del país

RAMOS ARIZPE, COAH.— La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) impulsa la divulgación científica a través de la revista “Más Universidad”. El proyecto que busca hacer accesibles al público general investigaciones en áreas como nanotecnología, biotecnología e inteligencia artificial.

El rector de la institución, Sergio Guadarrama, explicó que la publicación mantiene el rigor académico, pero con un lenguaje que permita a más personas comprender los temas.

“Está hecha por personas que están haciendo investigación, estudios profundos sobre nanotecnología, biotecnología e inteligencia artificial”, señaló.

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De acuerdo con el funcionario, el objetivo es que los textos conserven su contenido técnico, pero se presenten de forma clara, de modo que puedan funcionar también como material de consulta.

La revista tiene un enfoque multidisciplinario, al integrar contenidos que abarcan ciencia, tecnología, filosofía y sociedad.

En su segundo número, la publicación amplió su alcance con la participación de especialistas de Durango, Chihuahua y Nuevo León, además de docentes y estudiantes de la UTC.

Guadarrama indicó que la revista tendrá una periodicidad cuatrimestral. Aunque su formato principal es digital, también se imprimen ejemplares físicos para integrar un acervo de consulta.

Agregó que buena parte de los colaboradores forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que respalda el nivel académico de los contenidos.

Cada edición aborda un tema central. Mientras el primer número se centró en la tecnología a lo largo de la historia, el segundo reúne investigaciones desarrolladas en el norte del país.

Adelantó que el próximo número estará enfocado en memoria histórica y Big Data, y que se prepara una nueva etapa para el proyecto editorial.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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