INE y Facultad de la UAdeC firman convenio rumbo a elección 2026

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Coahuila
/ 27 marzo 2026
    INE y Facultad de la UAdeC firman convenio rumbo a elección 2026
    Autoridades electorales y universitarias formalizaron un convenio para acercar a estudiantes al proceso electoral local. Josué Rodríguez

El acuerdo contempla conferencias, talleres y actividades académicas para acercar a estudiantes al proceso electoral local

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de acercar a estudiantes al Proceso Electoral Local 2026.

El acto fue encabezado por el vocal ejecutivo del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales; la vocal ejecutiva distrital, Nathaly Mendoza Zamudio; y el director del plantel, Tadeo Vargas Pérez.

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De acuerdo con la información, el convenio permitirá desarrollar conferencias, talleres, actividades académicas y programas de difusión orientados a que la comunidad universitaria conozca de forma más directa la organización de los comicios y el funcionamiento de las instituciones electorales.

Como parte de las actividades iniciales, Miguel Castillo Morales impartió la conferencia “Proceso Electoral Local 2026”, dirigida a alumnos y docentes de la facultad.

Durante su exposición abordó las distintas etapas del proceso electoral, la relevancia de la participación ciudadana y el papel que tiene la juventud en el ejercicio democrático.

Las instituciones señalaron que este tipo de ejercicios busca fortalecer el vínculo entre el ámbito académico y las autoridades electorales, de cara a la próxima elección local.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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