INE y Facultad de la UAdeC firman convenio rumbo a elección 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El acuerdo contempla conferencias, talleres y actividades académicas para acercar a estudiantes al proceso electoral local
PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de acercar a estudiantes al Proceso Electoral Local 2026.
El acto fue encabezado por el vocal ejecutivo del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales; la vocal ejecutiva distrital, Nathaly Mendoza Zamudio; y el director del plantel, Tadeo Vargas Pérez.
De acuerdo con la información, el convenio permitirá desarrollar conferencias, talleres, actividades académicas y programas de difusión orientados a que la comunidad universitaria conozca de forma más directa la organización de los comicios y el funcionamiento de las instituciones electorales.
Como parte de las actividades iniciales, Miguel Castillo Morales impartió la conferencia “Proceso Electoral Local 2026”, dirigida a alumnos y docentes de la facultad.
Durante su exposición abordó las distintas etapas del proceso electoral, la relevancia de la participación ciudadana y el papel que tiene la juventud en el ejercicio democrático.
Las instituciones señalaron que este tipo de ejercicios busca fortalecer el vínculo entre el ámbito académico y las autoridades electorales, de cara a la próxima elección local.