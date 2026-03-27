INE y Facultad de la UAdeC firman convenio rumbo a elección 2026

El acto fue encabezado por el vocal ejecutivo del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales; la vocal ejecutiva distrital, Nathaly Mendoza Zamudio; y el director del plantel, Tadeo Vargas Pérez.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de acercar a estudiantes al Proceso Electoral Local 2026.

De acuerdo con la información, el convenio permitirá desarrollar conferencias, talleres, actividades académicas y programas de difusión orientados a que la comunidad universitaria conozca de forma más directa la organización de los comicios y el funcionamiento de las instituciones electorales.

Como parte de las actividades iniciales, Miguel Castillo Morales impartió la conferencia “Proceso Electoral Local 2026”, dirigida a alumnos y docentes de la facultad.

Durante su exposición abordó las distintas etapas del proceso electoral, la relevancia de la participación ciudadana y el papel que tiene la juventud en el ejercicio democrático.

Las instituciones señalaron que este tipo de ejercicios busca fortalecer el vínculo entre el ámbito académico y las autoridades electorales, de cara a la próxima elección local.