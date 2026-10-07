Prevé INDEX Coahuila Norte incremento salarial de hasta 5% para 2027

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    Prevé INDEX Coahuila Norte incremento salarial de hasta 5% para 2027
    La industria de exportación prevé un incremento salarial de hasta 5 por ciento para 2027. ESPECIAL

El porcentaje esperado sería similar al aumento registrado durante el presente año

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El sector de la industria de exportación prevé que las negociaciones salariales para 2027 contemplen un incremento de hasta 5 por ciento, en línea con el porcentaje registrado durante el presente año, informó Alejandro Ríos Rueda, presidente de INDEX Coahuila Norte.

El dirigente empresarial indicó que las negociaciones para definir los salarios del próximo año comenzarán próximamente, con la expectativa de alcanzar un acuerdo que permita a las empresas mantener su competitividad en el mercado.

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Ríos Rueda explicó que las necesidades de la industria cambian de acuerdo con las variaciones estacionales, por lo que las empresas deben mantenerse en constante adaptación ante los nuevos escenarios operativos.

Señaló que, durante los últimos años, las compañías han tenido que transformarse para responder a las condiciones del mercado y a diversos factores que impactan directamente en sus costos y operación.

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En este contexto, consideró que un incremento de alrededor de 5 por ciento representa un escenario adecuado, al reconocer que los aumentos acumulados durante los últimos años han representado una carga importante para el sector.

“Esperamos un 5 por ciento, máximo un 5 por ciento”, afirmó el presidente de INDEX Coahuila Norte al referirse a la expectativa para la próxima revisión salarial.

$!Las negociaciones salariales para 2027 comenzarán próximamente, informó Alejandro Ríos Rueda, presidente de INDEX Coahuila Norte.
Las negociaciones salariales para 2027 comenzarán próximamente, informó Alejandro Ríos Rueda, presidente de INDEX Coahuila Norte.

Destacó que el objetivo es encontrar un equilibrio que permita mejorar los ingresos y las condiciones laborales de los trabajadores, sin comprometer la competitividad ni la viabilidad operativa de las empresas.

Finalmente, Ríos Rueda reiteró que la industria maquiladora y de exportación continuará adaptándose a las condiciones económicas y laborales que se presenten de cara a las negociaciones salariales de 2027.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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