Prevé INDEX Coahuila Norte incremento salarial de hasta 5% para 2027

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El sector de la industria de exportación prevé que las negociaciones salariales para 2027 contemplen un incremento de hasta 5 por ciento, en línea con el porcentaje registrado durante el presente año, informó Alejandro Ríos Rueda, presidente de INDEX Coahuila Norte. El dirigente empresarial indicó que las negociaciones para definir los salarios del próximo año comenzarán próximamente, con la expectativa de alcanzar un acuerdo que permita a las empresas mantener su competitividad en el mercado.

Ríos Rueda explicó que las necesidades de la industria cambian de acuerdo con las variaciones estacionales, por lo que las empresas deben mantenerse en constante adaptación ante los nuevos escenarios operativos. Señaló que, durante los últimos años, las compañías han tenido que transformarse para responder a las condiciones del mercado y a diversos factores que impactan directamente en sus costos y operación.

En este contexto, consideró que un incremento de alrededor de 5 por ciento representa un escenario adecuado, al reconocer que los aumentos acumulados durante los últimos años han representado una carga importante para el sector. “Esperamos un 5 por ciento, máximo un 5 por ciento”, afirmó el presidente de INDEX Coahuila Norte al referirse a la expectativa para la próxima revisión salarial.

Destacó que el objetivo es encontrar un equilibrio que permita mejorar los ingresos y las condiciones laborales de los trabajadores, sin comprometer la competitividad ni la viabilidad operativa de las empresas. Finalmente, Ríos Rueda reiteró que la industria maquiladora y de exportación continuará adaptándose a las condiciones económicas y laborales que se presenten de cara a las negociaciones salariales de 2027.