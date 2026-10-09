PRI atribuye triunfo electoral a su estructura y llama a mantener la unidad en Coahuila

REGIÓN CENTRO, COAH.- El dirigente estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, llamó a mantener la unidad y la organización del partido para preservar su presencia política en la entidad, al encabezar reuniones de los consejos políticos municipales en Ocampo, Cuatro Ciénegas y Lamadrid. Durante los encuentros, el líder priista afirmó que las condiciones de seguridad, empleo y calidad de vida de Coahuila son factores que su partido busca defender, y atribuyó los resultados electorales a la participación de la militancia y al desempeño de los gobiernos emanados del tricolor.

“Porque los gobiernos del PRI gobiernan bien, nuestro partido sabe gobernar porque regresa a las colonias a escuchar a la ciudadanía, a conocer sus necesidades y a trabajar en consecuencia”, expresó. Las reuniones congregaron a exalcaldes, expresidentes de comités municipales y representantes de distintos sectores del priismo regional, quienes recibieron al dirigente estatal con muestras de apoyo. RECONOCEN A LA MILITANCIA POR EL 16 DE 16 Como parte de la jornada, la dirigencia estatal entregó placas conmemorativas a los priistas de los tres municipios por los resultados obtenidos en el pasado proceso electoral, en el que el partido consiguió el triunfo en los 16 distritos locales, de acuerdo con lo expuesto por Robles Loustaunau.

El dirigente sostuvo que el resultado no corresponde a una sola persona ni a la dirigencia estatal, sino al trabajo conjunto de la estructura partidista. “Hace unos meses recorrimos calles, colonias y ejidos, pidiendo la confianza de nuestra gente. Hoy regresamos con resultados, pero sobre todo con gratitud. Porque el 16 de 16 no lo ganó una persona o una dirigencia; el carro completo lo ganamos todos”, señaló. Atribuyó los triunfos a la participación de las lideresas territoriales, los sectores y organizaciones, jóvenes, mujeres y militantes que recorrieron comunidades, visitaron hogares y participaron en la defensa del voto durante la jornada electoral. “Esta victoria tiene miles de nombres y miles de rostros. Y uno de ellos es el de cada una y cada uno de ustedes. ¡Muchas gracias!”, manifestó. LLAMAN A FORTALECER LA ESTRUCTURA TERRITORIAL Robles Loustaunau pidió a los integrantes del partido conservar la cohesión interna y continuar el trabajo en territorio para mantener el contacto con la ciudadanía y respaldar las condiciones de desarrollo de Coahuila.

En los consejos políticos participaron Adriana Valdez, primera priista de Ocampo; Magda Ortiz, de Lamadrid, y Arturo Cantú, dirigente municipal del PRI en Cuatro Ciénegas. También asistieron las diputadas locales Luz Elena Morales Núñez y Guadalupe Oyervides; el delegado del partido, Sergio Sisbeles; el diputado electo Héctor Miguel García Falcón; la diputada electa Cristina Amezcua; la secretaria de Sectores y Organizaciones del Comité Directivo Estatal, Georgina Cano, y el secretario técnico del PRI Coahuila, Adrián Herrera, entre otros representantes. La dirigencia estatal informó que continuará recorriendo distintos municipios de Coahuila para reconocer el trabajo de sus integrantes, fortalecer la estructura territorial y mantener la organización partidista.