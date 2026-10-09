PRI atribuye triunfo electoral a su estructura y llama a mantener la unidad en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    PRI atribuye triunfo electoral a su estructura y llama a mantener la unidad en Coahuila
    Carlos Robles Loustaunau encabezó reuniones de los consejos políticos municipales del PRI en Ocampo, Cuatro Ciénegas y Lamadrid. CORTESÍA

Carlos Robles Loustaunau encabezó reuniones en Ocampo, Cuatro Ciénegas y Lamadrid para reconocer a la militancia y reforzar la organización territorial

REGIÓN CENTRO, COAH.- El dirigente estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, llamó a mantener la unidad y la organización del partido para preservar su presencia política en la entidad, al encabezar reuniones de los consejos políticos municipales en Ocampo, Cuatro Ciénegas y Lamadrid.

Durante los encuentros, el líder priista afirmó que las condiciones de seguridad, empleo y calidad de vida de Coahuila son factores que su partido busca defender, y atribuyó los resultados electorales a la participación de la militancia y al desempeño de los gobiernos emanados del tricolor.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/exgobernador-montemayor-plantea-a-coahuila-como-reserva-estrategica-de-gas-no-convencional-NF24031950

“Porque los gobiernos del PRI gobiernan bien, nuestro partido sabe gobernar porque regresa a las colonias a escuchar a la ciudadanía, a conocer sus necesidades y a trabajar en consecuencia”, expresó.

Las reuniones congregaron a exalcaldes, expresidentes de comités municipales y representantes de distintos sectores del priismo regional, quienes recibieron al dirigente estatal con muestras de apoyo.

RECONOCEN A LA MILITANCIA POR EL 16 DE 16

Como parte de la jornada, la dirigencia estatal entregó placas conmemorativas a los priistas de los tres municipios por los resultados obtenidos en el pasado proceso electoral, en el que el partido consiguió el triunfo en los 16 distritos locales, de acuerdo con lo expuesto por Robles Loustaunau.

$!Representantes municipales, legisladores y liderazgos regionales participaron en los encuentros del priismo en la Región Centro.
Representantes municipales, legisladores y liderazgos regionales participaron en los encuentros del priismo en la Región Centro. CORTESÍA

El dirigente sostuvo que el resultado no corresponde a una sola persona ni a la dirigencia estatal, sino al trabajo conjunto de la estructura partidista.

“Hace unos meses recorrimos calles, colonias y ejidos, pidiendo la confianza de nuestra gente. Hoy regresamos con resultados, pero sobre todo con gratitud. Porque el 16 de 16 no lo ganó una persona o una dirigencia; el carro completo lo ganamos todos”, señaló.

Atribuyó los triunfos a la participación de las lideresas territoriales, los sectores y organizaciones, jóvenes, mujeres y militantes que recorrieron comunidades, visitaron hogares y participaron en la defensa del voto durante la jornada electoral.

“Esta victoria tiene miles de nombres y miles de rostros. Y uno de ellos es el de cada una y cada uno de ustedes. ¡Muchas gracias!”, manifestó.

LLAMAN A FORTALECER LA ESTRUCTURA TERRITORIAL

Robles Loustaunau pidió a los integrantes del partido conservar la cohesión interna y continuar el trabajo en territorio para mantener el contacto con la ciudadanía y respaldar las condiciones de desarrollo de Coahuila.

$!El dirigente estatal del PRI llamó a mantener la unidad y fortalecer el trabajo territorial para conservar el contacto con la ciudadanía.
El dirigente estatal del PRI llamó a mantener la unidad y fortalecer el trabajo territorial para conservar el contacto con la ciudadanía. CORTESÍA

En los consejos políticos participaron Adriana Valdez, primera priista de Ocampo; Magda Ortiz, de Lamadrid, y Arturo Cantú, dirigente municipal del PRI en Cuatro Ciénegas.

También asistieron las diputadas locales Luz Elena Morales Núñez y Guadalupe Oyervides; el delegado del partido, Sergio Sisbeles; el diputado electo Héctor Miguel García Falcón; la diputada electa Cristina Amezcua; la secretaria de Sectores y Organizaciones del Comité Directivo Estatal, Georgina Cano, y el secretario técnico del PRI Coahuila, Adrián Herrera, entre otros representantes.

La dirigencia estatal informó que continuará recorriendo distintos municipios de Coahuila para reconocer el trabajo de sus integrantes, fortalecer la estructura territorial y mantener la organización partidista.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones Coahuila
Voto
Partidos políticos

Localizaciones


Coahuila
Cuatro Ciénegas
Lamadrid

Organizaciones


PRI

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Piedrita en el camino

Piedrita en el camino
Sorpresa. La visita a MARCO llevó al autor a recorrer las exposiciones de la Colección FEMSA y de Gabriel de la Mora.

Cultura y Pop: MARCO
true

POLITICÓN: ‘Nuevo dueño’ de AHMSA, de la promesa de multiplicar la producción a pedir prórroga

El Toyota Camry terminó volcado sobre la lateral del bulevar Fundadores, en la colonia Zaragoza.

Vuelca conductor tras chocar contra luminaria al oriente de Saltillo
Con los nuevos horarios, los pasajeros pueden salir después de su jornada laboral o viajar desde la noche anterior para atender compromisos al día siguiente.

Saltillo-AIFA: primer vuelo nocturno despega con 70% de ocupación
La Selección Mexicana Femenil, encabezada por Jacqueline Ovalle y Charlyn Corral, enfrentará a Jamaica en el Estadio Victoria como parte de su preparación rumbo al Campeonato Concacaf W.

México vs Jamaica: Tri Femenil afronta su última prueba rumbo al Mundial 2027; horario y transmisión
El presidente del Comité Nobel Noruego, Jorgen Watne Frydnes, anuncia que Navanethem ‘Navi’ Pillay recibirá el Premio Nobel de la Paz 2026 en el Instituto Nobel de Oslo, Noruega.

Arremete Trump contra el Comité del Nobel de la Paz por no concederle a él el galardón y sanciona a la Corte Penal Internacional

Esta actualización llega apenas cuatro días después de que los abogados de Pike declararan que se la consideraba con muerte cerebral.

Christa Pike vuelve a caminar y comer tras la fallida ejecución en Tennessee