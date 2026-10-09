Prioriza Ramos Arizpe rescate de espacios públicos para el desarrollo de la niñez

La entrega y rehabilitación de plazas públicas e infraestructura deportiva se mantiene como uno de los ejes principales de la administración municipal en Ramos Arizpe para promover la convivencia familiar. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino enfatizó la importancia de ofrecer espacios adecuados para que niñas, niños y jóvenes realicen actividades físicas y deportivas en un entorno seguro dentro de sus colonias.

RESCATE DE ÁREAS RECREATIVAS “Es un factor muy importante porque la educación empezamos con los niños y hay que enseñarles que hay que hacer deporte. Hay que estudiar, hay que cuidar las áreas verdes para enseñarles y sobre todo que no estén en las esquinas, que no estén en las pandillas”, afirmó. El edil detalló que la infraestructura recuperada abarca desde canchas de uso múltiple hasta proyectos de esparcimiento en sectores como Analco, Mariano Morales y Parajes de los Pinos. “Llevamos ocho canchas, así como esta, y estamos trabajando en más plazas. Hicimos 15 en Parajes de los Pinos y vamos a tratar de hacerlas todas para darles una imagen más bonita con nueva iluminación”, indicó.

ATENCIÓN A LA RED VIAL Gutiérrez Merino agregó que la estrategia busca cerrar el ciclo formativo de los menores, complementando el tiempo que pasan en las escuelas con zonas de esparcimiento dignas durante las tardes. En otro orden de ideas, la autoridad municipal informó que también se mantienen activos los trabajos de mantenimiento urbano para atender las afectaciones viales provocadas por las lluvias recientes. “Cada que llueve se hacen baches nuevos. Las aguas fueron muy fuertes, pero ampliamos la cuadrilla de bacheo para tener más material y vienen unos rodillos nuevos para salir pronto de este problema”, finalizó.