Donan casi 16 mil toallas sanitarias para mujeres de comunidades vulnerables en Ramos Arizpe

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    Donan casi 16 mil toallas sanitarias para mujeres de comunidades vulnerables en Ramos Arizpe
    El programa busca atender necesidades de higiene menstrual entre mujeres que enfrentan dificultades económicas o de acceso a establecimientos comerciales. CORTESÍA

Los productos serán distribuidos mediante el programa ‘Alas al Campo’, principalmente en comunidades rurales y colonias vulnerables

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el propósito de fortalecer la salud, higiene y bienestar de mujeres y adolescentes, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del DIF Municipal, recibió un donativo de casi 16 mil toallas sanitarias que serán distribuidas mediante el programa “Alas al Campo”.

Los productos serán destinados principalmente a mujeres y adolescentes de comunidades rurales y colonias en situación de vulnerabilidad, como parte de las jornadas que el DIF desarrolla de manera permanente en ejidos y sectores del municipio.

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La entrega fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, y el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, quienes destacaron la participación de trabajadores de distintas dependencias municipales en la recolección de los productos.

Escalante Contreras señaló que el programa “Alas al Campo”, puesto en marcha en 2025, atiende una necesidad cotidiana de mujeres que, debido a factores económicos, la distancia o las dificultades para acceder a establecimientos comerciales, pueden enfrentar problemas para adquirir productos de higiene menstrual.

“La menstruación es parte natural de la vida de las mujeres y ninguna niña o adolescente debería enfrentar dificultades para acceder a un producto tan básico como una toalla sanitaria. Queremos que puedan vivir esta etapa con salud, seguridad y dignidad, porque cuidar de nuestras niñas y mujeres también significa brindarles las condiciones necesarias para su bienestar”, expresó.

$!Teresita Escalante Contreras destacó la importancia de garantizar acceso a productos menstruales para que niñas y adolescentes vivan esta etapa con salud, seguridad y dignidad.
Teresita Escalante Contreras destacó la importancia de garantizar acceso a productos menstruales para que niñas y adolescentes vivan esta etapa con salud, seguridad y dignidad. CORTESÍA

Además de la entrega de productos de higiene menstrual, las jornadas incluyen pláticas informativas dirigidas principalmente a estudiantes de secundaria y preparatoria.

La presidenta honoraria del DIF explicó que profesionales de psicología de la dependencia ofrecen orientación sobre higiene personal y que, durante las visitas, se entregan dotaciones individuales a las estudiantes.

Asimismo, se proporciona material a los planteles educativos para que puedan atender necesidades posteriores y dar continuidad al apoyo.

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Por su parte, Alejandro González Farías destacó que en la campaña de recolección participaron trabajadores del Archivo Municipal, Museo de Historia de Ramos Arizpe, Dirección de Seguridad Pública, Servicios Concesionados, Tenencia de la Tierra, Protección Civil, Departamento Jurídico y Atención Ciudadana.

La suma de esfuerzos entre las distintas áreas municipales permitió reunir cerca de 16 mil toallas sanitarias, que serán incorporadas a las próximas jornadas del programa “Alas al Campo” en comunidades rurales y sectores vulnerables de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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