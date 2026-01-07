Calor y poca agua, causas del colapso en la producción de nuez en La Laguna

Aproximadamente 4 mil 500 hectáreas de nogal establecidas en la Región Lagunera de Coahuila resultaron severamente afectadas por una caída histórica en la producción de nuez, consecuencia directa del colapso registrado durante el ciclo agrícola pasado, informó Juan Pablo Urraza Guerrero, coordinador regional de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.

El funcionario explicó que existe una coordinación permanente con autoridades de Durango, así como con diversas instituciones de investigación y sanidad vegetal, para atender la problemática y determinar con precisión las causas del desplome productivo. No obstante, adelantó que fueron múltiples los factores que confluyeron, entre ellos la limitada disponibilidad de agua por las restricciones del miniciclo agrícola y las altas temperaturas registradas durante la etapa de floración.

Detalló que este proceso ocurre entre mayo y principios de junio, periodo en el que, de acuerdo con un sondeo realizado por la Junta Local de Sanidad Vegetal en La Laguna de Coahuila, se presentó un alto nivel de aborto floral —caída de flores—, lo que derivó en una pérdida significativa del fruto al momento de la cosecha.

“Hubo la conjunción de varios factores. Se sabía y se concientizó a la gente que únicamente se contaría con un riego muy pequeño de agua de presas, destinado prácticamente a mantener viva la planta. A esto se sumó la falta de atención en algunas huertas, como fertilización y manejo foliar, lo que comúnmente se realiza y que en esta ocasión se vio mermado”, explicó Urraza Guerrero.

Actualmente, La Laguna de Coahuila cuenta con alrededor de 7 mil 700 hectáreas de huertas de nogal, de las cuales 4 mil 500 se encuentran en etapa productiva y el resto en desarrollo. El impacto económico ha sido severo: las cosechas se redujeron a entre 200 y 300 kilogramos por hectárea, cuando en un año regular se obtienen entre 900 kilos y poco más de una tonelada, lo que representa una caída de entre 70 y 80 por ciento en algunos casos.

Por instrucción del secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor, se ha establecido contacto con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), además de realizar recorridos en huertas con especialistas de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, con el objetivo de identificar qué factores pueden corregirse desde el ámbito estatal.

Debido a las características geográficas de la región, el Gobierno de Coahuila mantiene una coordinación estrecha con Durango para definir acciones conjuntas que respalden a los productores de nuez, además de sumar a universidades e investigadores para generar estrategias que eviten la repetición de este fenómeno.

De cara al ciclo agrícola 2026, Urraza Guerrero señaló que se contará con una mayor disponibilidad de agua en las presas regionales Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, al pasar de 400 a 750 millones de metros cúbicos, lo que permitirá mejorar los planes de riego y ofrecer mayor humedad a las huertas. A ello se sumará el diseño de programas de capacitación, asistencia técnica y un mayor énfasis en la fertilización para recuperar la productividad.

Recordó que la crisis hídrica fue tan severa el año pasado que algunas huertas, principalmente en la parte baja de San Pedro —donde se concentra la mayor superficie nogalera—, tuvieron que ser abastecidas con agua en pipas, debido a que el líquido no llegó por los canales a ciertas zonas. En el Distrito de Riego 017, la dotación apenas alcanzó 0.30 áreas, es decir, menos de la tercera parte de una hectárea.

Finalmente, anticipó que ante la reducción de superficie cultivada de algodón en 2026, se analiza la posibilidad de destinar mayores recursos presupuestales a las huertas de nogal, particularmente en capacitación para el manejo adecuado del cultivo. “Se trata de darle ‘cariñito’ a la huerta: una poda oportuna, fertilización y un manejo integral que permita al nogal recuperarse del colapso sufrido”, concluyó.