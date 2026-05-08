Profeco refuerza operativos por Día de las Madres; comercios de Saltillo prevén alza en ventas

Las acciones de supervisión se desarrollarán del 8 al 10 de mayo en Coahuila y el resto del País, mediante operativos encabezados por personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, así como de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor.

Con motivo de los festejos del Día de las Madres, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha el Programa de Verificación y Vigilancia 2026, con el objetivo de proteger los derechos de las y los consumidores durante una de las temporadas comerciales más importantes del año.

La vigilancia estará dirigida a establecimientos y prestadores de servicios vinculados con esta celebración, entre ellos florerías, restaurantes, pastelerías, joyerías, perfumerías, tiendas departamentales y de autoservicio, además de salones de belleza, spas y arrendadoras de espacios para eventos.

Durante las inspecciones se verificará el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, principalmente en aspectos como la correcta exhibición de precios, claridad en promociones y ofertas, así como la entrega de comprobantes de compra y facturación.

Profeco advirtió que, en caso de detectar irregularidades, podrá aplicar medidas precautorias e incluso suspensiones parciales en la comercialización de productos o servicios.

ESPERAN INCREMENTO DEL 70% EN LAS VENTAS

Mientras tanto, comerciantes del Centro Histórico de Saltillo esperan un importante repunte económico derivado de esta celebración.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Alan Duarte, informó que los negocios ya preparan promociones especiales y descuentos que alcanzan hasta el 20 por ciento en distintos productos y servicios.