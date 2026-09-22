Propone Alberto Hurtado aumentar penas por violencia familiar

Tras un incremento de casos de violencia familiar en Coahuila, el diputado Alberto Hurtado, propuso aumentar las penas para quienes cometan este delito por hasta 8 años de prisión. La iniciativa plantea modificar la sanción vigente establecida en el artículo 251 del Código Penal del Estado que actualmente contempla una pena de entre seis meses a seis años de prisión, aumentando también la pena mínima a dos años.

Durante la presentación de la iniciativa, Hurtado señaló que la violencia dentro de los hogares representa un problema que requiere atención, particularmente por su impacto en las mujeres. El legislador señaló que el estado se ubica entre las entidades con mayor incidencia en este delito. Según datos publicados por VANGUARDIA, al cierre de 2024 Coahuila se ubicaba en el tercer puesto nacional con más casos registrados, mientras que en 2025 fue la segunda entidad con la tasa más alta a nivel nacional. Hurtado mencionó cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, según las cuales 39.7 por ciento de las mujeres en Coahuila han declarado haber experimentado algún tipo de violencia dentro de una relación de pareja, mientras que 11.6 por ciento reportó violencia en el ámbito familiar.

La propuesta, explicó, no contempla crear un nuevo delito ni incorporar agravantes, sino modificar las penas previstas actualmente en el Código Penal para la violencia familiar con el objetivo de fortalecer la protección de las personas dentro del hogar y establecer una sanción mayor para quienes incurran en este tipo de conductas. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y posterior dictamen.