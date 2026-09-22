Acusa Fernando Rodríguez a Ricardo Mejía de intervenir en disputa por diputación del PT

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Coahuila
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    Acusa Fernando Rodríguez a Ricardo Mejía de intervenir en disputa por diputación del PT
    Fernando Rodríguez González, diputado local del PT, se pronunció sobre la disputa por la curul que ocupaba Antonio Flores Guerra. HOMERO SÁNCHEZ

El diputado local señaló al dirigente estatal del Partido del Trabajo de intervenir a favor de Antonio Flores, cuya suplencia fue ratificada por autoridades electorales

El diputado local Fernando Rodríguez González acusó al dirigente del Partido del Trabajo en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, de intervenir en la disputa por la diputación que ocupaba Antonio Flores Guerra y de actuar a favor del legislador propietario, pese a las resoluciones emitidas por las autoridades electorales.

En entrevista, Rodríguez González, quien actualmente ocupa la diputación del PT, sostuvo que Mejía Berdeja busca, mediante presunto tráfico de influencias, favorecer el regreso de Antonio Flores a la curul, en un conflicto que comenzó en junio pasado, cuando el Congreso del Estado determinó que cuatro inasistencias consecutivas del diputado propietario durante el periodo de campañas no estaban justificadas.

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Rodríguez González señaló que este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá la impugnación promovida por Flores Guerra para recuperar la curul, por lo que el lunes pasado acudió a la Ciudad de México, donde sostuvo encuentros con integrantes de los equipos de los magistrados de la Sala Superior.

En ese contexto, Rodríguez González mostró un video que, según afirmó, tomó a su llegada y en el que personal del lugar coordinaba el arribo de Ricardo Mejía al Tribunal Electoral federal para sostener una reunión privada con el magistrado ponente Felipe Fuentes Barrera.

El diputado vinculó la visita con el proceso pendiente de resolución y afirmó que la presencia de Mejía estaría relacionada con su intención de favorecer a Flores Guerra. También sostuvo que el magistrado ponente podría atender los intereses del dirigente petista a partir de acuerdos políticos nacionales.

Cabe recordar que, tras las inasistencias de Flores Guerra, la Junta de Gobierno del Congreso del Estado determinó que estas no estaban justificadas.

A partir de esa determinación, el Congreso aplicó lo establecido en el artículo 51 de la Constitución Política de Coahuila, que señala que los diputados que falten a tres sesiones consecutivas sin causa justificada o sin licencia previa dejan de concurrir al Congreso hasta el siguiente periodo inmediato, por lo que debe llamarse a su suplente.

Rodríguez González fue llamado a ocupar la diputación y rindió protesta el 9 de junio. Flores Guerra promovió posteriormente recursos para controvertir la decisión, mientras que Rodríguez emprendió acciones para defender su incorporación al Congreso.

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El conflicto llegó a los tribunales electorales y, a principios de septiembre, las autoridades jurisdiccionales determinaron que la suplencia de Rodríguez González debía mantenerse durante todo el periodo correspondiente, mientras el acuerdo de su incorporación no fuera revocado o modificado por el Congreso local o por una autoridad jurisdiccional electoral competente.

El Tribunal también estableció que, mientras subsista esa situación jurídica, la misma diputación no puede ser ejercida simultáneamente por la persona propietaria y la suplente.

Rodríguez González sostuvo que su incorporación al Congreso quedó definida jurídicamente con estas resoluciones y cuestionó la participación de Mejía Berdeja en un litigio en el que, señaló, no forma parte como promovente.

“Mejía, al puro estilo de corrupto, está pretendiendo obtener a través de tráfico de influencias lo que no ha podido tener con el derecho. El día de ayer pude exponer ante los equipos de los magistrados las fallas en las que ha incurrido Antonio Flores Guerra en venir a crear pleito y a proponer iniciativas y puntos de acuerdo ‘fusilados’ de otros estados”, señaló.

“Desde aquí confío en la imparcialidad del Poder Judicial Federal porque seis magistrados no pueden estar equivocados al darme el derecho de estar en este último periodo ordinario en el Congreso de Coahuila”, finalizó.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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