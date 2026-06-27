Proponen crear observatorio ciudadano para vigilar trabajo legislativo en Coahuila

Desde esta perspectiva, Blenda Guadalupe Castañuela Sánchez, maestra en Educación y doctora en Ciencias Sociales, está exhortando a los distintos sectores de la comunidad a la conformación de un observatorio feminista y ciudadano que pugne por impulsar aquellas leyes, producto de la participación ciudadana y de los mismos diputados, en favor de los derechos humanos y la justicia social.

En el contexto de una sociedad plural y democrática, es menester la existencia de un órgano ciudadano que vigile la tarea de los legisladores locales en Coahuila .

“No significa que los demás ciudadanos estén al margen o fuera. Es retomar la política como ciudadanos políticos. Nos han enseñado a ser muy apolíticos. Me parece, respecto al trabajo legislativo, que debe tener algunas miradas ciudadanas; la democracia no nada más es ir a votar”, advirtió la investigadora en el campo de los estudios de género y las políticas sociales.

La propuesta consiste en la integración de un cuerpo totalmente ciudadano, integrado por mujeres y hombres académicos, investigadores, líderes sociales, estudiantiles, vecinales, especialistas del derecho y expertos en técnica legislativa, pendiente del deber ser de los legisladores, y que a la vez contribuya a plantear leyes que impacten de manera positiva en sus problemáticas más urgentes, o empujen proyectos de ley claves que se hayan quedado en la congeladora del Congreso.

“Dejando de lado las pasiones políticas, las disputas políticas. Un observatorio orientado a ningún partido”.

Castañuela Sánchez, también fundadora y coordinadora de la organización comunitaria Círculos de Lectura “Horizontes de emancipación y de justicia social”, comentó que este proyecto, lejos de constituirse como un linchamiento moral, tendría que ser de un rigor analítico, objetivo y con una metodología definida.

“Falta un órgano ciudadano con relación al trabajo legislativo. Las miradas hacia el Congreso, no con el objetivo de destruir la institución del Congreso, sino fortalecer, analizar las iniciativas que deben estar argumentadas, ser objetivas, fuera de los intereses de un grupo político o de un grupo de personas y empujar su avance. Un proyecto no basado en nuestras creencias, sentimentalismos, emociones o convicciones partidistas”, aclaró Blenda Castañuela.

Precisó que el concepto de observatorio feminista y ciudadano no solamente considera a las mujeres, sino que es un feminismo para el 99 por ciento de los sectores sociales y sus problemáticas.

“Este feminismo no se limita a cuestiones femeninas, tal y como se define tradicionalmente, sino que es una corriente de pensamiento que busca el bien común, el bienestar, la justicia social y no podemos hablar de justicia social si no incorporamos una mirada sobre el trabajo legislativo, mucho más amplia y plural”.

Subrayó que las miradas del observatorio serán enfocadas a la protección social, a los programas sociales, al desarrollo social, a los programas en salud y educación, al transporte público, la justicia y los derechos humanos.