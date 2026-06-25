La seguridad en Coahuila se legítima en los ciudadanos

David Bayley fue un politólogo estadounidense reconocido por sus investigaciones sobre la policía, la seguridad y sus reformas. Analizó diferentes fuerzas policiales de su país, Japón , India, Reino Unido y Australia; aunque su trabajo más importante fue el estudio del sistema policial japonés, particularmente en los Koban, que son pequeñas estaciones de policía de barrio. Una de las razones de éxito en aquel país radica primordialmente en la cercanía de los policías con los ciudadanos.

La confianza institucional, la prevención y la proximidad continúan siendo desafíos centrales en nuestro país para las corporaciones policiales y las instituciones de procuración de justicia.

“La policía del siglo XXI no se mide por el número de arrestos o patrullas desplegadas, sino por la confianza ciudadana que es capaz de construir”.

En términos de política pública, la seguridad sostenible suele construirse en la prevención, investigación, justicia y confianza ciudadana. Sin un equilibrio, las expectativas se convierten en promesas, acciones limitadas o temporales.

Coahuila eso lo tiene presente, bajo la premisa de que, unidos, formamos parte de la estrategia de seguridad que hace a Coahuila el estado más seguro de la frontera. Una de las estrategias es el modelo de proximidad y presencia territorial, convirtiendo a nuestra entidad en la más segura de la frontera.

La proximidad en la seguridad es, por una parte, estrategia y, por otra, una filosofía de orden público que busca construir la seguridad de todos los ciudadanos de un entorno de manera colectiva, a través del acercamiento continuo, directo y dinámico, donde entre todos formen parte de la seguridad. Siempre va a ser mejor una policía preventiva y cercana que una reactiva.

En Coahuila, las fuerzas de seguridad actúan significativamente de manera presencial; esto significa que el trabajo en territorio es un despliegue físico, activo y estratégico para disuadir el delito, garantizar el orden público y proteger a la ciudadanía. Se opera de manera permanente y visible.

Este enfoque del bloque seguridad-procuración de justicia funciona de una manera más cercana, donde las instituciones de seguridad pueden mantener diversos canales de comunicación que coadyuven a seguir construyendo el tejido social.

En conclusión: “una sociedad segura no depende únicamente de más policías o más fuerza, sino de estrategias de seguridad y procuración de justicia legítimas, profesionales, cercanas a la ciudadanía y sujetas a controles democráticos”.

La seguridad ciudadana resulta ser el nuevo paradigma que coloca a las personas en el centro de las políticas públicas.