Próximo Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas tiene un candidato de Coahuila

Este 30 de julio se exhortó a las y los ciudadanos que fueron selecciones después del primer filtro para ser parte del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas. Entre las 44 personas candidatas se encuentra un ciudadano buscador de Coahuila, Humberto Morales.

En efecto, de 138 aspirantes de conformar a dicho Consejo, 44 cumplieron con la totalidad de los requisitos que se solicitaron por las comisiones unidas de Gobernación y de Derechos Humanos del Senado de la República. Los seleccionados serán entrevistados el 30 y 31 de julio por dichas comisiones.

Después de los cuestionamientos, el 15 de agosto, la Junta de Coordinación Política presentará el listado de candidatos para su debida elegibilidad. El Senado tendrá en pleno este conjunto y se votará por su aprobación.

De las y los 44 seleccionados, 12 son familiares de personas desaparecidas, 11 son representantes de organizaciones sociales y 21 personas más se inscribieron como especialistas en la materia. Dentro de este último grupo, se encuentran 3 perfiles en materia forense para garantizar un consejo bien conformado.

HIJO DE UNA PERSONA DESAPARECIDA, BUSCADOR Y COAHUILENSE PRESENTE EN ESTE PROCESO

Proveniente de Piedras Negras, Coahuila, Humberto Morales considera que es muy importante para él este proceso porque “sería parte de las y los hijos e hijas buscadores que nos postulamos a este proceso. Es muy importante tener un espacio digno para nosotros en la toma de decisiones y aportar ideas para todos estos procesos de búsqueda y localización y el acompañamiento con familias”.

Humberto aclara que “ya he estado en otros procesos de acompañamiento, de dialogo con autoridades locales, nacionales e internacionales pero no en un proceso así de selección para un puesto de consejero nacional”. Menciona que existe un proceso similar a nivel estatal pero que “no se ha abierto la convocatoria”.

De hecho, puntualiza que “hasta ahorita, sé que soy el único coahuilense: el único hijo, buscador, que va a participar en este proceso”.

El Consejo Ciudadano quedará consolidado por 5 personas familiares de personas desaparecidas, 4 especialistas altamente en derechos humanos, búsqueda en campo y persecución de delitos, así como 4 representantes de organizaciones civiles.

Debido a lo anterior, Morales explica que tiene la expectativa de realizar “un análisis critico de la responsabilidad que hay como consejero y, también, de las instituciones que están involucradas con el Sistema Nacional de Búsqueda. Desde gobernación, Relaciones Exteriores, desde la FGR, desde la Comisión Nacional y local de Derechos Humanos, hacer este análisis critico para poder crear recomendaciones dignas y que estas instituciones puedan hacer su trabajo con responsabilidad y compromiso”.

“Voy a presentar siete propuestas de trabajo. Sobre temas de identificación, de protocolos de búsqueda, de la importancia de la participación de las familias, de la importancia de la búsqueda con perspectiva de genero, y la responsabilidad de la búsqueda migratoria”, detalló.

Hace especial énfasis en que si es seleccionado como consejero “será una responsabilidad que asumo con todo mi corazón, con toda la responsabilidad, y, ante todo, porque no se vuelva una búsqueda individual. Yo no solo busco a mi papa, buscaré a mas de 100 mil personas desparecidas en todo México. Además, seré un representante del Norte. Eso me llena de mucha alegría. De poder acompañar a hijas e hijos de personas desaparecidas”.

(Con información de La Jornada)