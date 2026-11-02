Suspenden paseos en lancha y kayak en el río Sabinas por aumento del cauce

El director de Protección Civil, Sebastián Jaime Arellano, informó que la restricción entró en vigor este domingo 1 de noviembre y permanecerá vigente durante los próximos cinco días, debido a las condiciones que presenta actualmente el cauce.

SABINAS, COAH.- Ante el incremento gradual del nivel del río Sabinas y la presencia de corrientes en su parte baja, Protección Civil municipal suspendió durante cinco días el acceso de lanchas y kayaks, con el propósito de prevenir accidentes y proteger a quienes visitan este espacio natural.

Explicó que el aumento del nivel del río está relacionado con los escurrimientos provocados por las recientes lluvias en el municipio de Múzquiz, que han generado una mayor cantidad de agua y corrientes en la parte baja del afluente.

Además, advirtió que se espera el arribo de un volumen adicional de agua proveniente del arroyo Los Comandantes, como consecuencia de las precipitaciones registradas en la parte alta de la serranía.

Arellano señaló que Protección Civil mantiene el monitoreo de las condiciones del río, debido a que la llegada de estos escurrimientos podría modificar el comportamiento del cauce durante los siguientes días.

Ante esta situación, la dependencia exhortó a la población y a los visitantes a respetar la suspensión, evitar el uso de embarcaciones y abstenerse de realizar actividades acuáticas mientras permanezca vigente la restricción.

El funcionario reiteró que la medida es preventiva y busca evitar situaciones que pongan en peligro la integridad de las personas, por lo que pidió atender las indicaciones de las autoridades.