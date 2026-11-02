Suspenden paseos en lancha y kayak en el río Sabinas por aumento del cauce

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    Suspenden paseos en lancha y kayak en el río Sabinas por aumento del cauce
    Protección Civil pidió a visitantes y habitantes evitar el uso de lanchas y kayaks mientras persistan las corrientes. ARCHIVO

Los escurrimientos de las lluvias en Múzquiz elevaron el nivel del afluente y generaron corrientes; la restricción estará vigente durante cinco días

SABINAS, COAH.- Ante el incremento gradual del nivel del río Sabinas y la presencia de corrientes en su parte baja, Protección Civil municipal suspendió durante cinco días el acceso de lanchas y kayaks, con el propósito de prevenir accidentes y proteger a quienes visitan este espacio natural.

El director de Protección Civil, Sebastián Jaime Arellano, informó que la restricción entró en vigor este domingo 1 de noviembre y permanecerá vigente durante los próximos cinco días, debido a las condiciones que presenta actualmente el cauce.

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Explicó que el aumento del nivel del río está relacionado con los escurrimientos provocados por las recientes lluvias en el municipio de Múzquiz, que han generado una mayor cantidad de agua y corrientes en la parte baja del afluente.

Además, advirtió que se espera el arribo de un volumen adicional de agua proveniente del arroyo Los Comandantes, como consecuencia de las precipitaciones registradas en la parte alta de la serranía.

Arellano señaló que Protección Civil mantiene el monitoreo de las condiciones del río, debido a que la llegada de estos escurrimientos podría modificar el comportamiento del cauce durante los siguientes días.

Ante esta situación, la dependencia exhortó a la población y a los visitantes a respetar la suspensión, evitar el uso de embarcaciones y abstenerse de realizar actividades acuáticas mientras permanezca vigente la restricción.

El funcionario reiteró que la medida es preventiva y busca evitar situaciones que pongan en peligro la integridad de las personas, por lo que pidió atender las indicaciones de las autoridades.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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