Proyectan secundaria en Jagüey de Ferniza; urgen también una primaria y un kínder en el Sureste de Coahuila

Coahuila
/ 1 diciembre 2025
    Proyectan secundaria en Jagüey de Ferniza; urgen también una primaria y un kínder en el Sureste de Coahuila
    La construcción de la secundaria depende de que el municipio entregue los terrenos de 7 mil metros para iniciar el proceso de planeación, dijo María del Carmen Ruiz. FOTO: ILUSTRATIVA

La comunidad de Jagüey de Ferniza tuvo que realizar una colecta para adquirir un transporte escolar, debido a la necesidad urgente de facilitar el traslado de los alumnos

Tras la difusión en redes sociales de la colecta que padres de familia de la comunidad de Jagüey de Ferniza, Saltillo, realizaron para adquirir un transporte escolar que facilite el traslado de estudiantes a la secundaria de Agua Nueva, la Subsecretaría de Planeación Educativa informó que ya se proyecta la construcción de una secundaria en esta comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Agradecen vecinos rehabilitación del Camino Real del Valle en Ramos Arizpe

De acuerdo con lo expuesto, los alumnos actualmente recorren trayectos de hasta dos horas para llegar a clases, por lo que la comunidad solicitó apoyo para reducir riesgos y facilitar su permanencia escolar.

Según María del Carmen Ruiz, titular de la subsecretaría, la obra, que beneficiará a alrededor de 200 estudiantes, está considerada en el presupuesto 2026 y depende de que el municipio entregue el terreno de 7 mil metros, requerido para iniciar el proceso.

Además de esta construcción, la funcionaria agregó que en el Sureste de Saltillo persiste la necesidad de un preescolar y una primaria en el sector suroriente, por lo que se incluyeron también estas solicitudes al municipio para definir la ubicación de los planteles y avanzar con la planeación.

“Es urgente que el municipio nos apoye con los terrenos para que podamos planearlos y podamos hacerlos”, señaló.

A nivel estatal, mencionó que otros municipios también requieren infraestructura como en Acuña, donde es necesario un preescolar y en Torreón dos secundarias y una primaria.

Temas


Educación
Infraestructura
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Sedu
SEP

true

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La obra ferroviaria conectará Derramadero con Santa Catarina, generando miles de empleos.

Tren Saltillo-Monterrey generará 3 mil 500 empleos para coahuilenses: CTM
true

Los retos de Manolo Jiménez: 2025-2029
Restaurantes afinan detalles para los paquetes especiales de fin de año y celebraciones de Año Nuevo.

Fiestas decembrinas dejarán derrama de 250 mdp en el Sureste de Coahuila: Canirac
Exfiscal Gertz: Estrategia política

Exfiscal Gertz: Estrategia política
FOTOS: OMAR SAUCEDO/HÉCTOR GARCÍA

Saltillo da la bienvenida a la temporada navideña con el encendido del pino en ‘Villamagia Coahuila 2025’
(Arriba i y d.), Steve Witkoff principal autor del plan de Paz para Ucrania y Donald Trump mandatario estadounidense. (Abajo iy d.) Volodímir Zelenski presidente ucraniano y su homólogo Vladímir Putin.

La diplomacia clientelista de Trump

true

Se puede decir... Que México no ‘crece’
true

Se puede decir... Que el miedo no anda en ‘burro’