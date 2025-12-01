Proyectan secundaria en Jagüey de Ferniza; urgen también una primaria y un kínder en el Sureste de Coahuila

Tras la difusión en redes sociales de la colecta que padres de familia de la comunidad de Jagüey de Ferniza, Saltillo, realizaron para adquirir un transporte escolar que facilite el traslado de estudiantes a la secundaria de Agua Nueva, la Subsecretaría de Planeación Educativa informó que ya se proyecta la construcción de una secundaria en esta comunidad.

De acuerdo con lo expuesto, los alumnos actualmente recorren trayectos de hasta dos horas para llegar a clases, por lo que la comunidad solicitó apoyo para reducir riesgos y facilitar su permanencia escolar.

Según María del Carmen Ruiz, titular de la subsecretaría, la obra, que beneficiará a alrededor de 200 estudiantes, está considerada en el presupuesto 2026 y depende de que el municipio entregue el terreno de 7 mil metros, requerido para iniciar el proceso.

Además de esta construcción, la funcionaria agregó que en el Sureste de Saltillo persiste la necesidad de un preescolar y una primaria en el sector suroriente, por lo que se incluyeron también estas solicitudes al municipio para definir la ubicación de los planteles y avanzar con la planeación.

“Es urgente que el municipio nos apoye con los terrenos para que podamos planearlos y podamos hacerlos”, señaló.

A nivel estatal, mencionó que otros municipios también requieren infraestructura como en Acuña, donde es necesario un preescolar y en Torreón dos secundarias y una primaria.