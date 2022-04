Proyecto de agua del río Pánuco para Saltillo tiene inviabilidades, dice experta

Luego de que la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento informó que cuenta con un proyecto para traer agua del río Pánuco a Saltillo, la vocera y fundadora de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, Gloria Tobón aseveró que el proyecto tendría varias complejidades tanto por la disposición del líquido en dicho río, así como por su calidad.

Fue a finales de la semana pasada, cuando Antonio Nerio, titular de la Comisión (CEAS), dio a conocer que la se hizo una solicitud ante la Comisión Nacional del Agua para asentar el proyecto que se tiene pensado para subsanar tanto la sequía como la demanda que se puede tener del líquido vital ante el crecimiento de la capital coahuilense.

De acuerdo con la experta en materia del agua, la inviabilidad fue resaltada recientemente en un artículo, donde se dio a conocer que la disponibilidad del agua del río Pánuco, únicamente está disponible para proyectos de este tipo durante cuatro meses del año.

“Prácticamente el problema es que en los otros ocho meses, el caudal que tiene este río es más bajo que el agua que ya está distribuida entre diferentes usuarios. Es decir, que el agua durante ocho meses del año ya está comprometida en otros usuarios principalmente agrícolas y públicos-urbanos”, dijo.

Sobre ello, Gloria Tobón agregó que esta es la opción más viable de tres anteriores que fueron presentadas por Aguas de Saltillo recientemente, sin embargo, los acuíferos que alimentan a Saltillo, también se alimentan durante la misma temporada de lluvias que se vive en el río Pánuco, en el mismo tiempo en que dicho caudal podría enviar agua a la ciudad, por lo que no tendría una alta lógica el proyecto.

La experta, dice que además en este proyecto que solo podría tener funcionamiento durante tres meses, se tendrían que adoptar otras medidas dado que el agua de dicho río no es de buena calidad y debe ser sometida a procesos extraordinarios de potabilización.

“Sí podrían traerse un poco de agua en ese tiempo, pero otro problema es la calidad. La calidad del río Pánuco en épocas que no son de lluvias no es de la mejor, hay muchas aguas residuales de azucareros, aguas residuales urbanas. Para traer esa agua también tendrían que darle un tratamiento y poder potabilizarla. La verdad, no le veo muchas posibilidades”, dijo.

En ese sentido, insistió que lo que sí falta a la ciudad es una urgente campaña de cuidado del agua, así como medidas extensivas para personas que desperdicien el líquido vital.

“La gente debe saber que estamos en un lugar donde el agua es escasa y que hay que cuidarla. Antes de que llegara Aguas de Saltillo había multas para las personas que la desperdician, por ejemplo a las que riegan la banqueta con la manguera”, señaló.