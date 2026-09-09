Prueba PISA pone números al rezago educativo; en Coahuila las señales ya estaban en las aulas

Durante los últimos ciclos escolares, evaluaciones oficiales y testimonios de maestros y maestras, documentados por VANGUARDIA, han mostrado dificultades persistentes en aprendizajes básicos, particularmente en Matemáticas y comprensión lectora.

Los resultados de PISA 2025 colocaron a México entre los países con menor desempeño educativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que en Coahuila era evidente desde algún tiempo en las aulas, donde docentes advertían el evidente rezago en aprendizajes básicos.

La evaluación internacional, aplicada cada tres años a estudiantes de 15 años que permanecen en la escuela, con el fin de conocer qué tan capaces son los jóvenes de utilizar lo aprendido para resolver problemas y enfrentar situaciones de la vida cotidiana.

En su edición 2025, México ocupó el lugar 37 entre los 38 países de la OCDE evaluados, con un promedio de 403 puntos frente a 469 de la organización. El país obtuvo 388 puntos en Matemáticas, 408 en Comprensión Lectora y 414 en Ciencias, resultados inferiores a los promedios de la OCDE en las tres áreas.

Uno de los datos que concentra la atención es que alrededor de 42 de cada 100 estudiantes mexicanos evaluados presentó un bajo desempeño simultáneo en Ciencias, Matemáticas y Comprensión Lectora. En el otro extremo, solo uno de cada 200 alcanzó niveles sobresalientes en al menos una de estas áreas.

Aunque estos resultados corresponden a una muestra nacional y no permiten afirmar cuántos estudiantes de Coahuila se encuentran en esas condiciones, la proyección a la matrícula de tercero de secundaria del ciclo anterior estima que aproximadamente 20 mil 683 estudiantes tendrían bajo desempeño. Esto, aplicando la proporción nacional de 42 por ciento de bajo desempeño simultáneo a los 49 mil 245 alumnos de dicho grado.

La misma operación con el 0.5 por ciento de estudiantes que alcanzan niveles sobresalientes arrojaría alrededor de 246 alumnos en el estado.

Estos números no representan una medición de PISA en Coahuila. Son una proyección de los resultados nacionales sobre la matrícula estatal con el fin de dimensionar el orden de magnitud que tendría el fenómeno si Coahuila reprodujera el comportamiento observado a nivel nacional.

Durante el ciclo escolar 2024-2025, los resultados del Sistema de Alerta Temprana (SisAT) mostraron que en secundaria 33.52 por ciento del alumnado requería apoyo en cálculo mental al inicio del ciclo. Al finalizar, la proporción apenas disminuyó a 32.42 por ciento.

Solo 25.75 por ciento de los estudiantes de secundaria alcanzó el nivel esperado en cálculo mental, mientras que 32.09 por ciento permaneció en un nivel intermedio.

En septiembre de 2025, Fermín Rodríguez, asesor técnico pedagógico en Matemáticas y docente de bachillerato técnico, señaló que estudiantes que llegan al nivel medio superior presentan dificultades para resolver operaciones elementales.

“Realmente los alumnos no dominan sumas, no dominan restas, multiplicaciones, divisiones, no se diga. Ese es un grave problema. Si no dominan esas operaciones básicas, lógicamente se les dificulta todo lo demás”, explicó.

El señalamiento coincide con el panorama nacional de PISA, donde Matemáticas se mantiene como una de las áreas con mayor rezago. Una proporción importante de estudiantes mexicanos no alcanza siquiera el nivel básico de desempeño.

En comprensión lectora, la docente de Español Atenea López Lerma, con más de 25 años frente a grupo en el nivel secundaria, señaló que aproximadamente 88 por ciento de sus alumnos no cuenta con el hábito de leer.

La falta de lectura, explicó la docente, tiene consecuencias que van más allá de la asignatura de Español, debido a que la comprensión de textos es necesaria para resolver problemas y seguir instrucciones en otras materias.

La pandemia aparece como uno de los factores señalados por los docentes para explicar parte del rezago. A ello se han sumado cambios en los modelos educativos, dificultades para recuperar hábitos de estudio y una menor práctica de lectura y operaciones matemáticas básicas.

La maestra Lupita Arriaga, con más de 39 años de servicio, estimó que solo alrededor de 30 por ciento de los alumnos en secundaria domina las Matemáticas al nivel esperado para su edad, mientras que el resto presentaba deficiencias en conocimientos básicos.

Ante los resultados, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) planteó restablecer una evaluación nacional estandarizada y definir progresiones claras de aprendizaje en Matemáticas y Ciencias para cada grado de secundaria.