Afirma Fiscal: Detenido por caso El Abra es buscado por extorsión en Chihuahua

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Saltillo
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    Afirma Fiscal: Detenido por caso El Abra es buscado por extorsión en Chihuahua
    El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañéz, informó que el detenido relacionado con el caso de la calle El Abra también cuenta con una orden de aprehensión por extorsión en Chihuahua. SERGIO SOTO

Autoridades estatales informaron que el hombre deberá enfrentar primero su proceso en Coahuila; además, permanecen pendientes otras órdenes de aprehensión relacionadas con la investigación

El hombre detenido durante las investigaciones relacionadas con el caso de la calle El Abra cuenta con una orden de aprehensión por el delito de extorsión en Chihuahua, informó Federico Fernández Montañez, fiscal general de Coahuila.

De acuerdo con el funcionario, actualmente existe una persona detenida por un delito relacionado con violencia contra la mujer en Coahuila y deberá enfrentar primero el proceso en la entidad antes de que se establezca una colaboración con las autoridades de Chihuahua.

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“Siempre y cuando terminen su proceso aquí, después nosotros hacemos la colaboración con ellos. Ahorita tenemos colaboraciones con otros estados, pero este tema en particular todavía va a dar de qué hablar”, señaló.

Fernández Montañez explicó que la investigación surgió inicialmente por una denuncia relacionada con violencia contra una mujer y posteriormente llevó a las autoridades a detectar indicios de otros posibles delitos en el norte de Saltillo.

“Las denuncias inicialmente llegan por un tema de violencia; la sorpresa que nos encontramos es que es un entramado mucho más complejo que una denuncia por violencia”, explicó.

Como parte de las diligencias, las autoridades realizaron intervenciones en la calle El Abra y en la colonia Ampliación Real de Peña. En uno de los operativos fueron detenidos un hombre y una mujer y, de acuerdo con la información proporcionada, también se localizaron posibles estupefacientes y réplicas de armas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/revelan-red-mas-compleja-tras-cateos-a-falsas-casas-de-masaje-en-saltillo-DH23355622

El fiscal agregó que las investigaciones permitieron obtener nueva evidencia y que existen órdenes de aprehensión relacionadas con el caso que todavía están pendientes de cumplimentarse.

“Se encontró nueva evidencia de un entramado distinto al tema nada más de violencia y tenemos órdenes de aprehensión que estamos pendientes de cumplimentar”, indicó.

Asimismo, señaló que al menos dos mujeres consideradas víctimas han aportado sus testimonios como parte de las investigaciones, mientras continúan las diligencias para establecer la posible comisión de otros delitos y la participación de más personas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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