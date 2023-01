Que Morena resuelva queja por candidatura a elección

El Tribunal Electoral de Coahuila ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena que resuelva una solicitud de Reyes Flores, para que se declare que la designación de Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T no son un pre requisito para ser candidato a gobernador de este partido en el 2023.

Reyes Flores, actual delegado en Coahuila de la Secretaría del Bienestar, y participante de las consultas para nombrar al Coordinador de los Comités, interpuso una queja CNHJ en el cual solicita primero se declare la nulidad del proceso interno para designar Coordinador, porque es violatorio a las leyes electorales de este estado.

También solicita que si no se declara la nulidad, entonces se reponga la convocatoria para establecer las condiciones generales, pero además pide que se declare que el proceso interno no es un pre requisito para ser candidato a gobernador en el 2023, y que se le declare la subsistencia de su derecho a ser votado en la designación de precandidato al gobernador.

Sin embargo, la CNHJ de Morena declaró improcedente por frívolo el pasado 16 de noviembre, el escrito que Reyes Flores, presentó, por lo cual el quejoso recurrió ante el Tribunal Electoral de Coahuila, que un mes después revocó el acuerdo de la Comisión de Morena.

“Se revoca el acuerdo impugnado y se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para que, dentro de los plazos legales previstos en la normativa interna, dé cumplimiento a los efectos precisados en el apartado que precede”, concluyó en sentencia del Tribunal, en la cual el ponente fue el presidente Sergio Díaz Rendón.

No obstante a existir la sentencia del Tribunal, la CNHJ no ha emitido un nuevo acuerdo respecto del escrito de Reyes Flores, en el cual hace varias peticiones, entre éstas que se declare que ser Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T no es pre requisito para ser candidato a gobernador de Morena.

En el proceso interno, el cual se definió a través de encuestas, el ganador de acuerdo con la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, fue Armando Guadiana, al ocupar los lugares más altos de las diferentes encuestas que se realizaron.

A partir de ese momento la discusión interna en el partido Morena ha sido que ser nombrado Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T no significa que será el candidato a gobernador, como ha ocurrido en otras entidades del país en las cuáles se efectuado el mismo método.

Incluso, la dirigencia del Consejo Estatal de Morena en Coahuila convocó a una sesión extraordinaria para constituir una Comisión Estatal de Elecciones, a fin de participar en la designación del candidato a gobernador para el Proceso Electoral del año 2023.