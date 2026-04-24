Quieren profes de la Sección 5 en Coahuila aumento del 13 %; estarán Herederos de Nuevo León y Grupo Apache en festejo del Día del Maestro

El dirigente seccional, Everardo Padrón, señaló que actualmente se desarrolla un proceso de negociación a nivel nacional encabezado por el dirigente Alfonso Cepeda Salas, en el que se busca dar respuesta al pliego nacional de demandas. Este documento incluye aspectos laborales, salariales y prestacionales.

En el marco del Día del Maestro, la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció avances en la negociación salarial y la organización de un festejo para sus agremiados en Coahuila .

En materia salarial, indicó que la base magisterial ha planteado la necesidad de un incremento de 2 dígitos. “Nuestra base está solicitando un 13 por ciento. Estamos positivos en ese sentido, se han estado realizando las gestiones correspondientes”, declaró.

Respecto a la conmemoración del 15 de mayo, informó que en Saltillo se realizará un evento en el recinto conocido como El Mimbre, donde se prevé la asistencia de cerca de 7 mil trabajadores de la educación. Durante la celebración se contempla la participación de agrupaciones musicales como Herederos de Nuevo León y Grupo Apache.

Asimismo, adelantó que se llevará a cabo una rifa estatal similar a la de años anteriores, en la que el gobierno aporta un vehículo y el sindicato suma diversos artículos para los docentes. Señaló que en la edición pasada se entregaron más de 200 premios.