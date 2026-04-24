Quieren profes de la Sección 5 en Coahuila aumento del 13 %; estarán Herederos de Nuevo León y Grupo Apache en festejo del Día del Maestro

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Coahuila
/ 24 abril 2026
    Quieren profes de la Sección 5 en Coahuila aumento del 13 %; estarán Herederos de Nuevo León y Grupo Apache en festejo del Día del Maestro
    Los profesores de la Sección 5 del SNTE confían en lograr un aumento salarial de 2 dígitos. ARCHIVO

El sindicato informó que mantiene negociaciones nacionales para lograr un incremento de dos dígitos, mientras prepara un evento con miles de docentes en Saltillo

En el marco del Día del Maestro, la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció avances en la negociación salarial y la organización de un festejo para sus agremiados en Coahuila.

El dirigente seccional, Everardo Padrón, señaló que actualmente se desarrolla un proceso de negociación a nivel nacional encabezado por el dirigente Alfonso Cepeda Salas, en el que se busca dar respuesta al pliego nacional de demandas. Este documento incluye aspectos laborales, salariales y prestacionales.

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En materia salarial, indicó que la base magisterial ha planteado la necesidad de un incremento de 2 dígitos. “Nuestra base está solicitando un 13 por ciento. Estamos positivos en ese sentido, se han estado realizando las gestiones correspondientes”, declaró.

Respecto a la conmemoración del 15 de mayo, informó que en Saltillo se realizará un evento en el recinto conocido como El Mimbre, donde se prevé la asistencia de cerca de 7 mil trabajadores de la educación. Durante la celebración se contempla la participación de agrupaciones musicales como Herederos de Nuevo León y Grupo Apache.

Asimismo, adelantó que se llevará a cabo una rifa estatal similar a la de años anteriores, en la que el gobierno aporta un vehículo y el sindicato suma diversos artículos para los docentes. Señaló que en la edición pasada se entregaron más de 200 premios.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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