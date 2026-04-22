CNTE alista paro nacional y busca visibilizar protestas durante el Mundial; decidirán el 25 de abril

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/ 22 abril 2026
    CNTE alista paro nacional y busca visibilizar protestas durante el Mundial; decidirán el 25 de abril
    Preparna una definición clave para reactivar su huelga nacional, tras señalar que no ha sido recibida por la Presidencia ni tiene una propuesta concreta en la mesa. ESPECIAL
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El magisterio disidente anticipa que buscará amplificar su protesta durante el Mundial y mantiene como eje su demanda sobre ISSSTE y pensiones

CDMX.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) perfila la reanudación de la huelga nacional y anunció que la fecha para reactivar el paro será definida en su próxima Asamblea Nacional Representativa, programada para el 25 de abril.

Elvira Vélez Morales, secretaria general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), afirmó que desde hace más de un año la Presidenta no ha recibido a la Comisión Nacional Única de Negociación y aseguró que no se les ha presentado una propuesta concreta. “Tenemos más de un año que la Presidenta de la República no ha recibido a la Comisión Nacional Única de Negociación... ni siquiera nos han planteado una propuesta concreta”, dijo.

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La dirigente precisó que en la asamblea se acordará la fecha para reactivar el paro que fue suspendido en junio de 2025, en el marco de la discusión interna de la CNTE sobre la ruta de movilización.

Vélez Morales sostuvo que la protesta busca también aprovechar la atención internacional del Mundial para visibilizar las demandas del magisterio disidente, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE y cambios en el sistema de pensiones.

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En sus declaraciones, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de incumplir promesas de campaña y de mantener una política similar a gobiernos anteriores. “Dice que no hay dinero, pero nosotros decimos que sí está, en las Afores que se enriquecen con el dinero de los trabajadores”, expresó.

También cuestionó que el gobierno federal mantenga interlocución con sectores empresariales y financieros, pero no con la disidencia magisterial. “Se reúne con banqueros, pero no con los maestros”, señaló.

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La Ceteg informó que, como parte de la estrategia previa a una posible huelga nacional, realiza brigadeos informativos en distintas regiones de Guerrero y asambleas para reorganizar a su base y fortalecer la participación de docentes.

En paralelo, el movimiento avanza en su proceso interno rumbo al relevo sindical en la Sección 14, con la integración de un comité electoral y la definición de una planilla que, indicó, buscará una representación independiente de partidos políticos.

La organización llamó a docentes a informar a padres de familia y sumarse a la eventual huelga, al considerar que la movilización es un mecanismo para presionar cambios en materia laboral, educativa y de seguridad social.

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