‘Quiero una Corte que defienda derechos humanos y respete su progresividad’: Dora Alicia Martínez

El 1 de junio se llevarán a cabo las primeras elecciones judiciales de la era moderna en México, donde se elegirán miles de cargos en todo el país, entre ellos a quienes integrarán una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Coahuila tiene su propia candidata: Dora Alicia Martínez Valero, quien, en entrevista con VANGUARDIA, habló sobre los retos que ha implicado el proceso electoral, así como de la importancia de la Corte en el día a día de los ciudadanos mexicanos.

Y es que a partir del 30 de marzo pasado, los candidatos empezaron a dar a conocer sus propuestas ,y Dora Alicia Martínez nos habla sobre la Corte que le gustaría ver.

“Me gustaría ver una Corte defensora de los derechos humanos y en una lógica de respetar la progresividad de los derechos; una Corte activa y no pasiva, cercana a la ciudadanía y de territorio, no de escritorio. Que atienda a los reclamos de que la gente no sabe quiénes son ni qué hacen”, dijo.

Dora Alicia Martínez coincide en que en los últimos años se ha observado una Corte que por fin tiene discusiones, pues durante mucho tiempo no las hubo. Sin embargo, aunque este ánimo se debe mantener, en realidad el enfoque debe ser sumamente objetivo para impartir justicia.

“Me gustaría que fuera una Corte que asumiera su responsabilidad de dar justicia. Si la razón la tiene el Poder Ejecutivo, dársela; si no, no. No quiero una Corte cortesana”, expresó.

Sobre el papel de las mujeres en la Suprema Corte, recordó que a lo largo de la historia únicamente 15 mujeres la han integrado, y esta será la primera vez que estará compuesta como órgano colegiado en su mayoría por mujeres.

“En 200 años ha habido 15 ministras; una presidenta. Esta vez, por primera ocasión, habrá mayoría. Eso está muy bien porque las mujeres le dan una visión distinta a las causas y a los problemas. Pero todavía falta. El Poder Judicial tiene algo así como el 49 por ciento de trabajadoras, pero no todas imparten justicia, aunque parece que el número es paritario. Solo imparten justicia el 24 por ciento”, indicó.

Uno de los retos más importantes, a su parecer, es comenzar desde cero a informar a la ciudadanía cuáles son las decisiones que se toman en la Corte y cómo éstas llegan hasta las viviendas y calles del país.

“Las personas piensan que solo es importante para quienes tienen un litigio, pero en realidad tienen que saber que por el Poder Judicial pasa la seguridad, los derechos laborales, la salud, la protección del patrimonio, la libertad de expresión; por el Poder Judicial pasa la vida”, afirmó.

La candidata ya había intentado ser impartidora de justicia a nivel federal a través de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, desde ahí su interés se incrementó y, tras la reforma judicial, decidió postularse.

“Si ya había intentado ser parte del máximo órgano en materia electoral, la consecuencia natural que vi fue el máximo órgano de justicia en el país. Además de que sí creo que desde ahí se pueden emitir políticas que ayuden a lo que de algún modo la reforma previó: la cercanía y vinculación con la gente”, señaló.