Radio Torreón celebra su 35 aniversario con gran agenda de actividades

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 5 marzo 2026
    Radio Torreón celebra su 35 aniversario con gran agenda de actividades
    En rueda de prensa presentan las actividades y convocatorias como parte de la celebración CORTESÍA

Destacan los concursos ‘Pinta tu Música’ y ‘Yo leo, tú lees, todos leemos’

TORREÓN, COAH.- En el marco de su 35 aniversario, Radio Torreón dio a conocer este jueves, en rueda de prensa, la agenda de actividades que realizará para conmemorar esta fecha, entre las que destacan los concursos “Pinta tu Música” y “Yo leo, tú lees, todos leemos”.

Durante la presentación, el director general de la emisora, Luis Guillermo Hernández Aranda, informó sobre la apertura de la convocatoria del tradicional concurso “Pinta tu Música”, en el que podrán participar alumnos de distintos planteles educativos, escuelas de pintura y ciudadanía en general.

TE PUEDE INTERESAR: Estudiantes de la UAdeC representarán a Coahuila en la FEMECI 2026 con proyecto de energía sostenible

Detalló que se trata de la edición número 17 de este certamen, que contempla dos categorías: infantil y libre. Las obras deberán tener un formato mínimo de 40 por 40 centímetros y un máximo de 140 centímetros, montadas sobre una superficie rígida y listas para su exhibición. La técnica será libre.

Asimismo, indicó que se premiarán los tres primeros lugares de cada género musical, entre ellos regional mexicano, clásico y ópera, así como jazz y rock. Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 11 de septiembre.

El funcionario también dio a conocer el concurso de lectura “Yo leo, tú lees, todos leemos”, programado para el lunes 20 de abril, dirigido a estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, así como de nivel secundaria. Durante la actividad, los participantes realizarán lecturas a través de la frecuencia 96.3 FM de Radio Torreón.

En este concurso se evaluarán aspectos como fluidez, dicción, entonación y comprensión lectora, mientras que la gran final se llevará a cabo el 19 de junio.

Por su parte, Flor Estela Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna, destacó que la lectura permite a niñas y niños desarrollar su creatividad, fortalecer su autoestima y fomentar el trabajo en equipo.

Agregó que este tipo de iniciativas integran conocimientos, habilidades y valores como el respeto, la responsabilidad y el diálogo, contribuyendo a promover una cultura de paz.

TE PUEDE INTERESAR: Centenario de ‘La Filomena’: Torreón celebra un siglo de identidad musical

En su intervención, Silvia Landeros, gerente de Comunicación Social de Industrias Peñoles, reiteró el compromiso de la empresa con la educación, uno de sus principales ejes de acción, por lo que se suman al apoyo de ambas iniciativas.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes Amelia Díaz Téllez, jefa del Sector Laguna de Escuelas Estatales; Mireya Santoyo Fuentes, subdirectora de Escuelas Generales del Sector Laguna; Laura Xóchitl Gómez Santoyo, subdirectora de Educación Primaria en la Región Laguna; y Carolina Negrete, de Torreón TV.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Radio
Aniversarios

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Por falta de denuncias liberan a ‘Lady Relojes’
true

POLITICÓN: ‘Lady Relojes’, el escándalo de la estafa en Saltillo podría ocultar delitos mayores
Autoridades municipales informaron que continúan en análisis los puntos donde podrían construirse nuevos cruces ferroviarios en la ciudad.

Analizan viabilidad de puentes vehiculares ante llegada del tren a Saltillo
La moción de la defensa de Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de ésta, en la que afirma que no puede costear su propia defensa.

Esposa de Maduro pide anular cargos en EU por bloqueo de defensa
El DB llega procedente de Arcángeles de Puebla para reforzar la secundaria del equipo.

Dinos de Saltillo anuncia al defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo
El ejército estadounidense está ayudando a Ecuador a planificar una serie de redadas contra las violentas bandas de narcotraficantes del país sudamericano.

Por qué Ecuador pidió ayuda al ejército de EU en su lucha contra el narcotráfico
Carta entregada al jefe de la aldea de Woro, en el norte de Nigeria, en la que representantes del grupo terrorista nigeriano Boko Haram exigen una “reunión secreta” y el derecho a predicar en la aldea, de mayoría musulmana.

El costo mortal de la falta de acción del ejército de Nigeria