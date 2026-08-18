Ramos Arizpe analiza endurecer sanciones por pesca ilegal en Presa Palo Blanco

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Coahuila
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    Ramos Arizpe analiza endurecer sanciones por pesca ilegal en Presa Palo Blanco
    El Municipio busca proteger las especies sembradas en la Presa Palo Blanco y mantener la pesca bajo las reglas establecidas para el lugar. FREEPIK

El alcalde Tomás Gutiérrez plantea multas, decomiso de vehículos y posibles detenciones tras sorprender a 11 personas utilizando una atarraya

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ayuntamiento de Ramos Arizpe analiza endurecer las sanciones para quienes realicen pesca no autorizada en la Presa Palo Blanco, con medidas que podrían incluir multas, decomiso de vehículos e incluso detenciones.

La propuesta surgió luego de que elementos de Protección Civil detectaron a un grupo de 11 visitantes extranjeros utilizando una atarraya de aproximadamente dos metros en el embalse, instrumento cuyo uso está prohibido en el área.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que se llamó la atención a los involucrados y enfatizó la necesidad de proteger las especies sembradas en el lugar para mantener el espacio como un destino deportivo y familiar.

“Estamos viendo la posibilidad de incluso hacer sanciones de hasta detenerlos o quitarles su libertad. ¿Por qué? Porque no es justo que nosotros estemos sembrando más de 10 mil especímenes ahí de pescado y, pues bueno, la gente se lo esté llevando”, declaró.

El edil señaló que el Municipio mantendrá las inversiones en la presa con el objetivo de consolidarla como un atractivo turístico regulado para los visitantes.

“Le vamos a estar metiendo más recurso para poder hacer un área bonita y un área viable para que todos puedan irse a vacacionar”, afirmó.

Explicó que la propuesta para endurecer las sanciones será presentada ante el Cabildo para su análisis en próximas sesiones.

“Se van a ver en Cabildo y por medio de Cabildo lo van a poder revisar y se va a poder sacar. ¿Qué tipo de sanciones más estrictas? Primero monetaria, después quitar las unidades, vehículos; si quieren, incluso hasta detener algunas personas”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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