Ramos Fest 2026 busca consolidar a Ramos Arizpe como destino turístico

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ramos Fest 2026 representa una oportunidad para fortalecer la actividad turística, comercial y gastronómica de Ramos Arizpe, además de atraer visitantes de distintos puntos de la región, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. La celebración se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto y tendrá como antecedente los resultados obtenidos en 2025, cuando más de 71 mil personas participaron en las actividades durante sus tres jornadas, generando una importante derrama económica para el municipio.

El Gobierno Municipal señaló que, además de ofrecer espacios de recreación y convivencia, este tipo de eventos contribuye a que la llegada de visitantes se traduzca en mayor consumo y movimiento para restaurantes, comercios y prestadores de servicios locales. Con el Ramos Fest 2026, el municipio busca consolidar esta celebración como una plataforma para promover sus atractivos y fortalecer la actividad económica de los distintos sectores que participan en la atención de visitantes.

El alcalde destacó que estos resultados muestran que el Ramos Fest ha trascendido como una celebración para los habitantes del municipio y cuenta con potencial para consolidarse como un punto de encuentro para familias y visitantes de la Región Sureste y otras partes de México. “Queremos que cada vez más personas vengan y conozcan Ramos Arizpe, que disfruten lo que tenemos preparado y que, al mismo tiempo, esa llegada de visitantes beneficie a nuestros comerciantes, restaurantes y prestadores de servicios. Ramos Fest también es una oportunidad para mostrar todo lo bueno que tiene nuestra ciudad”, expresó Gutiérrez Merino. Durante los tres días se desarrollarán actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento familiar, con una programación diseñada para incentivar la llegada de visitantes y generar una mayor dinámica económica durante el fin de semana. Entre las actividades destaca la segunda edición del Lechón Fest, programada para el sábado 29 de agosto en la Alameda de Ramos Arizpe, donde se espera la participación de más de 100 equipos provenientes de distintos puntos de la región.

El Gobierno Municipal señaló que, además de ofrecer espacios de recreación y convivencia, este tipo de eventos contribuye a que la llegada de visitantes se traduzca en mayor consumo y movimiento para restaurantes, comercios y prestadores de servicios locales. Con el Ramos Fest 2026, el municipio busca consolidar esta celebración como una plataforma para promover sus atractivos y fortalecer la actividad económica de los distintos sectores que participan en la atención de visitantes.