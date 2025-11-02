Ramos Arizpe atiende 11 mil baches para garantizar movilidad y seguridad vial

El Gobierno Municipal informó que, de enero a octubre de este año, se atendieron 11 mil baches en distintos sectores de la ciudad, consolidando uno de los programas de mantenimiento urbano más importantes para la seguridad y la movilidad vial.

Las brigadas de la Dirección de Bacheo y Vialidad realizaron trabajos en puntos estratégicos como el Puente Santa María, Parque Industrial Ramos Arizpe, Los Cedros, Zona Centro, Manantiales del Valle, El Cura, Cactus, Alanco, Santos Saucedo, Blanca Esthela y Revolución Mexicana, con lo que se busca garantizar mejores condiciones de circulación para miles de conductores.

