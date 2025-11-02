Ramos Arizpe atiende 11 mil baches para garantizar movilidad y seguridad vial
El programa forma parte de los mantenimientos urbanos más importantes para movilidad y seguridad vial
El Gobierno Municipal informó que, de enero a octubre de este año, se atendieron 11 mil baches en distintos sectores de la ciudad, consolidando uno de los programas de mantenimiento urbano más importantes para la seguridad y la movilidad vial.
Las brigadas de la Dirección de Bacheo y Vialidad realizaron trabajos en puntos estratégicos como el Puente Santa María, Parque Industrial Ramos Arizpe, Los Cedros, Zona Centro, Manantiales del Valle, El Cura, Cactus, Alanco, Santos Saucedo, Blanca Esthela y Revolución Mexicana, con lo que se busca garantizar mejores condiciones de circulación para miles de conductores.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la relevancia de mantener este servicio como una prioridad municipal:
“Ramos Arizpe está en constante crecimiento, y nuestras vialidades deben estar a la altura. Este trabajo diario refleja el compromiso de mantener calles seguras, funcionales y que permitan a nuestras familias y empresas movilizarse con mayor seguridad”, señaló.
El programa de bacheo continuará de manera permanente, atendiendo reportes ciudadanos y dando mantenimiento a colonias y zonas industriales, con el objetivo de preservar vialidades dignas y transitables para toda la comunidad.