Ramos Arizpe atiende 11 mil baches para garantizar movilidad y seguridad vial

    Las brigadas de Bacheo y Vialidad trabajaron en puntos estratégicos de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

El programa forma parte de los mantenimientos urbanos más importantes para movilidad y seguridad vial

El Gobierno Municipal informó que, de enero a octubre de este año, se atendieron 11 mil baches en distintos sectores de la ciudad, consolidando uno de los programas de mantenimiento urbano más importantes para la seguridad y la movilidad vial.

Las brigadas de la Dirección de Bacheo y Vialidad realizaron trabajos en puntos estratégicos como el Puente Santa María, Parque Industrial Ramos Arizpe, Los Cedros, Zona Centro, Manantiales del Valle, El Cura, Cactus, Alanco, Santos Saucedo, Blanca Esthela y Revolución Mexicana, con lo que se busca garantizar mejores condiciones de circulación para miles de conductores.

$!El mantenimiento incluye atención tanto a colonias residenciales como a zonas industriales.
El mantenimiento incluye atención tanto a colonias residenciales como a zonas industriales. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la relevancia de mantener este servicio como una prioridad municipal:

“Ramos Arizpe está en constante crecimiento, y nuestras vialidades deben estar a la altura. Este trabajo diario refleja el compromiso de mantener calles seguras, funcionales y que permitan a nuestras familias y empresas movilizarse con mayor seguridad”, señaló.

El programa de bacheo continuará de manera permanente, atendiendo reportes ciudadanos y dando mantenimiento a colonias y zonas industriales, con el objetivo de preservar vialidades dignas y transitables para toda la comunidad.

