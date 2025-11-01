Ramos Arizpe cierra el Mes Rosa con acciones de prevención y apoyo a pacientes con cáncer

Coahuila
/ 1 noviembre 2025
    Ramos Arizpe cierra el Mes Rosa con acciones de prevención y apoyo a pacientes con cáncer
    Durante octubre Se realizó el encendido rosa de la Presidencia Municipal como símbolo de sensibilización y reconocimiento a las sobrevivientes. FOTO: CORTESÍA

Actividades tuvieron como objetivo la prevención, atención integral y acompañamiento a mujeres con cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas

Con la instalación de un nuevo “corazón contenedor” de tapitas en la colonia Fidel Velázquez, destinado a recaudar recursos para el Programa de Atención a Pacientes con Cáncer (APACC), el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Sistema DIF, puso fin a las actividades del Mes Rosa, reafirmando su compromiso con la prevención, atención integral y acompañamiento a mujeres que enfrentan cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas.

Durante octubre, el municipio desarrolló una intensa agenda de trabajo enfocada en la salud y el bienestar, que incluyó acciones de prevención, detección oportuna, activación física, apoyo emocional y vinculación social para fortalecer la lucha contra el cáncer.

Entre las actividades realizadas destacaron: jornadas gratuitas de mastografías, citologías, exploraciones mamarias y pruebas de VPH, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado; plática especializada “Empecemos por la casa”, dirigida a mujeres, enfocada en la autoexploración y la prevención; y Zumbatón Rosa 2025, que reunió a más de 300 mujeres para promover el autocuidado a través del deporte.

También se realizó el encendido rosa de la Presidencia Municipal como símbolo de sensibilización y reconocimiento a las sobrevivientes; la instalación de corazones para la recolección de tapitas, cuyos recursos se destinan al APACC; pláticas de prevención en empresas y planteles educativos, impulsadas por el programa APACC, para concientizar a mujeres y familias sobre la detección temprana.

$!Durante octubre se desarrolló una agenda centrada en salud y bienestar, incluyendo prevención, detección temprana, activación física, apoyo emocional y vinculación social.
El APACC continúa brindando atención multidisciplinaria durante todo el año, ofreciendo servicios médicos, psicológicos, gestión de estudios, traslados, talleres ocupacionales, elaboración de pelucas oncológicas, prótesis y suplementos, consolidándose como un modelo pionero en el estado.

$!La presidenta honoraria del DIF, Teresita Escalante, destacó la importancia de cada acción como un acto de solidaridad y apoyo a la comunidad.
Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, destacó el impacto de estas acciones en la comunidad: “Este Mes Rosa nos recordó que la fuerza de una comunidad está en su capacidad de acompañar y abrazar. Cada estudio, cada plática, cada tapita, cada gesto de solidaridad representa una oportunidad de vida. Seguiremos trabajando todos los días, porque prevenir, apoyar y cuidar es un acto de amor que transforma historias”, expresó.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció la labor del equipo del DIF y agradeció el respaldo del Gobierno del Estado. “El DIF Ramos Arizpe ha demostrado una vez más su compromiso con el rostro humano de esta administración.

Agradezco a mi esposa, Tere, y a todo su equipo por su entrega, así como el acompañamiento permanente del DIF Coahuila y la Secretaría de Salud. Gracias a este trabajo conjunto, hoy Ramos Arizpe es ejemplo de solidaridad, atención y esperanza para quienes luchan contra el cáncer.”

El Gobierno Municipal reiteró que las acciones no concluyen con el cierre del Mes Rosa: del 24 al 28 de noviembre se llevará a cabo una campaña de mastografías gratuitas, y durante todo el mes continuará la jornada de concientización y prevención en comunidades rurales.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

