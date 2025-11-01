Ramos Arizpe cierra el Mes Rosa con acciones de prevención y apoyo a pacientes con cáncer

Con la instalación de un nuevo “corazón contenedor” de tapitas en la colonia Fidel Velázquez, destinado a recaudar recursos para el Programa de Atención a Pacientes con Cáncer (APACC), el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Sistema DIF, puso fin a las actividades del Mes Rosa, reafirmando su compromiso con la prevención, atención integral y acompañamiento a mujeres que enfrentan cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas.

Durante octubre, el municipio desarrolló una intensa agenda de trabajo enfocada en la salud y el bienestar, que incluyó acciones de prevención, detección oportuna, activación física, apoyo emocional y vinculación social para fortalecer la lucha contra el cáncer.

Entre las actividades realizadas destacaron: jornadas gratuitas de mastografías, citologías, exploraciones mamarias y pruebas de VPH, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado; plática especializada “Empecemos por la casa”, dirigida a mujeres, enfocada en la autoexploración y la prevención; y Zumbatón Rosa 2025, que reunió a más de 300 mujeres para promover el autocuidado a través del deporte.

También se realizó el encendido rosa de la Presidencia Municipal como símbolo de sensibilización y reconocimiento a las sobrevivientes; la instalación de corazones para la recolección de tapitas, cuyos recursos se destinan al APACC; pláticas de prevención en empresas y planteles educativos, impulsadas por el programa APACC, para concientizar a mujeres y familias sobre la detección temprana.