Ramos Arizpe avanza en infraestructura social con nueva plaza en Urbivilla del Real

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó este martes la supervisión de la construcción de la nueva plaza pública en la colonia Urbivilla del Real, proyecto que forma parte de la estrategia municipal “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”, orientada a mejorar la calidad de vida y los espacios urbanos de la ciudad.

Esta plaza será un espacio integral de recreación e integración social, diseñado para beneficiar directamente a las familias de la colonia, fortalecer el sentido de comunidad y, al mismo tiempo, contribuir a la plusvalía de las viviendas en el sector.

Con una inversión superior a 4.2 millones de pesos, el espacio contará con una trota pista de más de 640 metros cuadrados, áreas de palapas, cancha multifuncional, área verde con encinos, sistema de riego y alumbrado público de última generación. Además, se incluirá mobiliario urbano, como bancas metálicas, botes de basura, juegos infantiles, porterías y un tablero de basquetbol, consolidando un entorno seguro y funcional para la convivencia de todas las edades.