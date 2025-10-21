Ramos Arizpe avanza en infraestructura social con nueva plaza en Urbivilla del Real
El proyecto incluye trota pista de más de 640 metros cuadrados, área de palapas, cancha multifuncional, áreas verdes con encinos, mobiliario urbano y alumbrado público moderno
El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó este martes la supervisión de la construcción de la nueva plaza pública en la colonia Urbivilla del Real, proyecto que forma parte de la estrategia municipal “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”, orientada a mejorar la calidad de vida y los espacios urbanos de la ciudad.
Esta plaza será un espacio integral de recreación e integración social, diseñado para beneficiar directamente a las familias de la colonia, fortalecer el sentido de comunidad y, al mismo tiempo, contribuir a la plusvalía de las viviendas en el sector.
Con una inversión superior a 4.2 millones de pesos, el espacio contará con una trota pista de más de 640 metros cuadrados, áreas de palapas, cancha multifuncional, área verde con encinos, sistema de riego y alumbrado público de última generación. Además, se incluirá mobiliario urbano, como bancas metálicas, botes de basura, juegos infantiles, porterías y un tablero de basquetbol, consolidando un entorno seguro y funcional para la convivencia de todas las edades.
Durante el recorrido, el alcalde Tomás Gutiérrez destacó que esta obra refleja el compromiso de su administración con el desarrollo integral de las colonias, al brindar espacios dignos que fomenten la cohesión familiar y el bienestar social.
“Queremos que cada colonia de Ramos Arizpe tenga lugares donde las familias puedan reunirse, convivir y disfrutar en comunidad. Una plaza no solo embellece el entorno, también fortalece los lazos vecinales y eleva la calidad de vida de quienes aquí habitan”, señaló.
La construcción de esta plaza se suma a otras acciones recientes en Urbivilla del Real, como la puesta en marcha de una escuela de nueva creación con aulas móviles, que ya brinda atención educativa, y la entrega de escrituras a familias del sector, otorgando certeza jurídica sobre su patrimonio.
Al recorrido asistieron también César Flores Jiménez, secretario de Embellecimiento Urbano; Luis Humberto García Zamarrón, director de Obras Públicas; Pedro Ramiro Juárez Soto, subdirector de la misma dependencia; y Jorge Alberto Ramos Aguirre, director de Alumbrado Público, quienes supervisaron los avances y los detalles técnicos de la obra.