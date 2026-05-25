Reactivan conexión aérea Torreón-San Antonio; buscan consolidar el vuelo

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    Reactivan conexión aérea Torreón-San Antonio; buscan consolidar el vuelo
    El vuelo directo entre Torreón y San Antonio operará dos veces por semana durante la temporada de verano. SANDRA GÓMEZ

La aerolínea Viva Aerobús restablecerá este trayecto del 13 de junio al 15 de agosto con dos operaciones por semana. Autoridades destacan la importancia de este enlace para los sectores comercial, turístico, educativo y médico de La Laguna.

TORREÓN, COAH.- El Aeropuerto Internacional de Torreón volverá a contar con un vuelo directo hacia San Antonio, Texas, operado por Viva Aerobús. Esta ruta temporal de verano estará disponible los martes y sábados, a partir del 13 de junio y hasta el 15 de agosto.

El titular de Desarrollo Económico local, Marcelo Valdés Quintanilla, detalló que el tiempo estimado de vuelo será de una hora con diez minutos. Señaló que esta conexión fortalece la comunicación de la Comarca Lagunera con un destino clave para los sectores empresarial, turístico, educativo y de servicios médicos.

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El funcionario explicó que el objetivo es consolidar esta frecuencia de manera permanente dentro del calendario aeroportuario. No obstante, aclaró que la decisión dependerá del flujo de pasajeros y del porcentaje de ocupación que registre durante la temporada.

Asimismo, recordó que el vuelo regresa tras los resultados positivos obtenidos en su etapa anterior, cuando operó entre noviembre y enero. Indicó que este proyecto forma parte de las estrategias para fortalecer la infraestructura aérea y agilizar las relaciones comerciales y comunitarias entre La Laguna y Texas.

Valdés Quintanilla agregó que el aeropuerto de Torreón ya cuenta con dos vuelos diarios hacia Dallas, operados por American Airlines, ampliando así las opciones de conectividad internacional desde la región.

Finalmente, autoridades locales señalaron que la permanencia de esta ruta dependerá del uso que le den los viajeros. Por ello, exhortaron a ciudadanos, cámaras empresariales y corporativos a aprovechar y promover el servicio durante su operación veraniega.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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