Reactivan conexión aérea Torreón-San Antonio; buscan consolidar el vuelo

El titular de Desarrollo Económico local, Marcelo Valdés Quintanilla, detalló que el tiempo estimado de vuelo será de una hora con diez minutos. Señaló que esta conexión fortalece la comunicación de la Comarca Lagunera con un destino clave para los sectores empresarial, turístico, educativo y de servicios médicos.

TORREÓN, COAH.- El Aeropuerto Internacional de Torreón volverá a contar con un vuelo directo hacia San Antonio, Texas, operado por Viva Aerobús. Esta ruta temporal de verano estará disponible los martes y sábados, a partir del 13 de junio y hasta el 15 de agosto.

El funcionario explicó que el objetivo es consolidar esta frecuencia de manera permanente dentro del calendario aeroportuario. No obstante, aclaró que la decisión dependerá del flujo de pasajeros y del porcentaje de ocupación que registre durante la temporada.

Asimismo, recordó que el vuelo regresa tras los resultados positivos obtenidos en su etapa anterior, cuando operó entre noviembre y enero. Indicó que este proyecto forma parte de las estrategias para fortalecer la infraestructura aérea y agilizar las relaciones comerciales y comunitarias entre La Laguna y Texas.

Valdés Quintanilla agregó que el aeropuerto de Torreón ya cuenta con dos vuelos diarios hacia Dallas, operados por American Airlines, ampliando así las opciones de conectividad internacional desde la región.

Finalmente, autoridades locales señalaron que la permanencia de esta ruta dependerá del uso que le den los viajeros. Por ello, exhortaron a ciudadanos, cámaras empresariales y corporativos a aprovechar y promover el servicio durante su operación veraniega.