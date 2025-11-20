Ramos Arizpe celebra la Revolución Mexicana con desfile cívico

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó este miércoles el Desfile del 20 de Noviembre en el Centro Histórico de Ramos Arizpe, donde saludó y reconoció a los miles de participantes que formaron parte de esta tradicional conmemoración cívica. Desde primera hora, familias, autoridades y estudiantes se dieron cita sobre las principales vialidades del centro para presenciar el recorrido que año con año recuerda el inicio de la Revolución Mexicana.

En esta edición participaron 3,200 estudiantes de secundaria, preparatoria y nivel superior, provenientes de 18 instituciones educativas, quienes marcharon con orden y entusiasmo. Los contingentes escolares realizaron exhibiciones cívicas, deportivas y culturales, portando vestimenta representativa de la época revolucionaria, banderas y carteles alusivos a los héroes nacionales, lo que dio un carácter histórico y formativo al desfile.

A la participación estudiantil se sumaron cuerpos de seguridad y auxilio, entre ellos la Policía Municipal, Policía Estatal, el grupo PAR, así como Protección Civil y Bomberos, además del Ejército Mexicano, conformando un total de 53 elementos. Su presencia permitió reforzar el orden durante el desarrollo del evento y mostrar a la ciudadanía la labor que desempeñan diariamente en beneficio de la seguridad pública.