Ramos Arizpe celebra la Revolución Mexicana con desfile cívico
Participaron 3 mil 200 estudiantes de secundaria, preparatoria y nivel superior de 18 instituciones educativas
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó este miércoles el Desfile del 20 de Noviembre en el Centro Histórico de Ramos Arizpe, donde saludó y reconoció a los miles de participantes que formaron parte de esta tradicional conmemoración cívica. Desde primera hora, familias, autoridades y estudiantes se dieron cita sobre las principales vialidades del centro para presenciar el recorrido que año con año recuerda el inicio de la Revolución Mexicana.
En esta edición participaron 3,200 estudiantes de secundaria, preparatoria y nivel superior, provenientes de 18 instituciones educativas, quienes marcharon con orden y entusiasmo. Los contingentes escolares realizaron exhibiciones cívicas, deportivas y culturales, portando vestimenta representativa de la época revolucionaria, banderas y carteles alusivos a los héroes nacionales, lo que dio un carácter histórico y formativo al desfile.
A la participación estudiantil se sumaron cuerpos de seguridad y auxilio, entre ellos la Policía Municipal, Policía Estatal, el grupo PAR, así como Protección Civil y Bomberos, además del Ejército Mexicano, conformando un total de 53 elementos. Su presencia permitió reforzar el orden durante el desarrollo del evento y mostrar a la ciudadanía la labor que desempeñan diariamente en beneficio de la seguridad pública.
Durante el recorrido, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la relevancia de mantener vivas las tradiciones cívicas que fortalecen la identidad social.
“Este desfile nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Ver a nuestras y nuestros jóvenes marchar con tanto entusiasmo es una muestra clara de que en Ramos Arizpe seguimos fortaleciendo nuestros valores, nuestra identidad y nuestro compromiso con México. Agradezco profundamente a cada institución participante y a las familias que se sumaron a un evento lleno de respeto, unidad y orgullo,” expresó el edil.
El evento se llevó a cabo en un ambiente totalmente familiar, con calles llenas de espectadores que se reunieron para disfrutar del desfile y rendir homenaje a los hombres y mujeres que lucharon por transformar México. La presencia de padres de familia, docentes y vecinos de distintos sectores contribuyó a consolidar un acto cívico lleno de respeto y orgullo nacional.
En el presídium acompañaron al alcalde autoridades municipales, educativas y representantes de las fuerzas armadas, entre ellos Gabriel Bautista Tapia, coronel de caballería de Estado Mayor; Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; así como las regidoras y funcionarios María Adelaida Gutiérrez Romo, Juan Francisco Solís Rodríguez, José Humberto García Zertuche y Jacobo Zertuche Cedillo, quienes reconocieron el esfuerzo de los contingentes y la organización del evento.
La administración municipal destacó que este tipo de actividades continuarán impulsándose como parte de la agenda cívica y educativa del municipio, con el propósito de fortalecer la participación social y el sentido de identidad entre las nuevas generaciones.