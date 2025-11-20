Ramos Arizpe celebra la Revolución Mexicana con desfile cívico

Coahuila
/ 20 noviembre 2025
    Ramos Arizpe celebra la Revolución Mexicana con desfile cívico
    El alcalde destacó la importancia de fortalecer las tradiciones cívicas y la identidad de la comunidad. FOTO: CORTESÍA

Participaron 3 mil 200 estudiantes de secundaria, preparatoria y nivel superior de 18 instituciones educativas

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó este miércoles el Desfile del 20 de Noviembre en el Centro Histórico de Ramos Arizpe, donde saludó y reconoció a los miles de participantes que formaron parte de esta tradicional conmemoración cívica. Desde primera hora, familias, autoridades y estudiantes se dieron cita sobre las principales vialidades del centro para presenciar el recorrido que año con año recuerda el inicio de la Revolución Mexicana.

En esta edición participaron 3,200 estudiantes de secundaria, preparatoria y nivel superior, provenientes de 18 instituciones educativas, quienes marcharon con orden y entusiasmo. Los contingentes escolares realizaron exhibiciones cívicas, deportivas y culturales, portando vestimenta representativa de la época revolucionaria, banderas y carteles alusivos a los héroes nacionales, lo que dio un carácter histórico y formativo al desfile.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernador de Coahuila destaca impacto positivo de la Ruta Estudiantil de Ramos Arizpe

A la participación estudiantil se sumaron cuerpos de seguridad y auxilio, entre ellos la Policía Municipal, Policía Estatal, el grupo PAR, así como Protección Civil y Bomberos, además del Ejército Mexicano, conformando un total de 53 elementos. Su presencia permitió reforzar el orden durante el desarrollo del evento y mostrar a la ciudadanía la labor que desempeñan diariamente en beneficio de la seguridad pública.

$!Los contingentes escolares marcharon con orden, entusiasmo y un fuerte sentido cívico, mostrando vestimenta y elementos alusivos a la Revolución.
Los contingentes escolares marcharon con orden, entusiasmo y un fuerte sentido cívico, mostrando vestimenta y elementos alusivos a la Revolución. FOTO: CORTESÍA

Durante el recorrido, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la relevancia de mantener vivas las tradiciones cívicas que fortalecen la identidad social.

“Este desfile nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Ver a nuestras y nuestros jóvenes marchar con tanto entusiasmo es una muestra clara de que en Ramos Arizpe seguimos fortaleciendo nuestros valores, nuestra identidad y nuestro compromiso con México. Agradezco profundamente a cada institución participante y a las familias que se sumaron a un evento lleno de respeto, unidad y orgullo,” expresó el edil.

$!El desfile se desarrolló en un ambiente familiar, con amplia participación de ciudadanos que acudieron a presenciarlo.
El desfile se desarrolló en un ambiente familiar, con amplia participación de ciudadanos que acudieron a presenciarlo. FOTO: CORTESÍA

El evento se llevó a cabo en un ambiente totalmente familiar, con calles llenas de espectadores que se reunieron para disfrutar del desfile y rendir homenaje a los hombres y mujeres que lucharon por transformar México. La presencia de padres de familia, docentes y vecinos de distintos sectores contribuyó a consolidar un acto cívico lleno de respeto y orgullo nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza bienestar animal con 16ª Jornada de Esterilización Gratuita

En el presídium acompañaron al alcalde autoridades municipales, educativas y representantes de las fuerzas armadas, entre ellos Gabriel Bautista Tapia, coronel de caballería de Estado Mayor; Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; así como las regidoras y funcionarios María Adelaida Gutiérrez Romo, Juan Francisco Solís Rodríguez, José Humberto García Zertuche y Jacobo Zertuche Cedillo, quienes reconocieron el esfuerzo de los contingentes y la organización del evento.

La administración municipal destacó que este tipo de actividades continuarán impulsándose como parte de la agenda cívica y educativa del municipio, con el propósito de fortalecer la participación social y el sentido de identidad entre las nuevas generaciones.

Temas


Revolución Mexicana

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Votación final en la Cámara de Representantes para aprobar un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar sus archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

¿Qué sigue tras la firma por Trump del proyecto de ley que libera los archivos de Epstein?

true

Saltillo: Red local de compras, una idea con buena visión
La migrante quedó suspendida sobre la estructura metálica tras engancharse en el alambre de púas.

Rescatan a migrante atrapada en púas del muro fronterizo, en Texas (video)
El tráfico no solo desgasta tu mente, también influye en tu salud física.

El lado oculto del tráfico: cómo impacta tu salud sin que lo notes
La mancha de la 4T

La mancha de la 4T
Las empresas están teniendo menos bajas de personal en estos últimos meses.

Saltillo: Disminuye rotación de personal en la región
true

Se puede decir... Que parece un ‘revoltijo’
Javier Díaz señaló que la meta para final de año es llegar a los 100 mil credencializados.

Saltillo suma 75 mil credenciales de ‘Aquí Vamos Gratis’