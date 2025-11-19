Ramos Arizpe refuerza bienestar animal con 16ª Jornada de Esterilización Gratuita

Coahuila
/ 19 noviembre 2025
    Ramos Arizpe refuerza bienestar animal con 16ª Jornada de Esterilización Gratuita
    La presidenta honoraria del DIF, Teresita Escalante Contreras, resaltó la importancia de brindar estos servicios de forma constante y gratuita. FOTO: CORTESÍA

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Ramos Arizpe

El DIF Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con Salud Pública y la Secretaría de Salud de Coahuila, llevó a cabo la 16ª Jornada de Esterilización Gratuita de Perros y Gatos, con el objetivo de fortalecer el bienestar animal y prevenir problemas de salud pública.

La jornada se realizó en las instalaciones del DIF Ramos Arizpe, donde se esterilizaron 31 mascotas y se aplicaron 33 vacunas antirrábicas a animales de distintos sectores del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Obra en Los Pastores fortalece la movilidad regional: Alcalde de Ramos Arizpe

Además de las intervenciones quirúrgicas, las mascotas recibieron desparasitación externa, lo que permitió brindar un servicio integral orientado a la prevención y al cuidado responsable.

Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, subrayó que estas acciones buscan acercar servicios gratuitos y permanentes a las familias, con el propósito de fomentar una mayor responsabilidad en la tenencia de mascotas y promover comunidades más saludables.

$!Se efectuaron 31 esterilizaciones y se aplicaron 33 vacunas antirrábicas, beneficiando a familias de distintos sectores.
Se efectuaron 31 esterilizaciones y se aplicaron 33 vacunas antirrábicas, beneficiando a familias de distintos sectores. FOTO: CORTESÍA

“Cada jornada significa bienestar para las familias y cuidado para nuestros animales. Estamos trabajando para que en Ramos Arizpe la salud, la responsabilidad y el cariño hacia las mascotas sean una prioridad. Este programa seguirá creciendo porque es una necesidad real que beneficia a toda la ciudad”, mencionó.

Con 16 ediciones realizadas, el programa ha generado un impacto creciente en la reducción de animales en situación de calle y en la consolidación de una cultura de adopción responsable, posicionándose como una de las estrategias municipales más importantes en el cuidado animal.

