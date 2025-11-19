Ramos Arizpe refuerza bienestar animal con 16ª Jornada de Esterilización Gratuita

El DIF Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con Salud Pública y la Secretaría de Salud de Coahuila, llevó a cabo la 16ª Jornada de Esterilización Gratuita de Perros y Gatos, con el objetivo de fortalecer el bienestar animal y prevenir problemas de salud pública.

La jornada se realizó en las instalaciones del DIF Ramos Arizpe, donde se esterilizaron 31 mascotas y se aplicaron 33 vacunas antirrábicas a animales de distintos sectores del municipio.

Además de las intervenciones quirúrgicas, las mascotas recibieron desparasitación externa, lo que permitió brindar un servicio integral orientado a la prevención y al cuidado responsable.

Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, subrayó que estas acciones buscan acercar servicios gratuitos y permanentes a las familias, con el propósito de fomentar una mayor responsabilidad en la tenencia de mascotas y promover comunidades más saludables.