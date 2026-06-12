Ramos Arizpe consolida crecimiento industrial con mil 900 empleos generados

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante el presente año, Ramos Arizpe ha fortalecido su posición como uno de los principales polos industriales del norte del país al concentrar anuncios de inversión, ampliación y desarrollo por parte de empresas nacionales e internacionales, proyectos que en conjunto representan cerca de 890 millones de dólares y la generación estimada de mil 900 empleos directos. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado con la política económica impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de las ventajas competitivas que ofrece la región sureste de Coahuila en materia de infraestructura, ubicación estratégica y capital humano especializado.

Ramos Arizpe continúa siendo un destino atractivo para la inversión gracias a la fortaleza de su sector manufacturero y automotriz, así como a la experiencia técnica que existe en la región para atender procesos de producción cada vez más especializados, considera el edil. De acuerdo con información del sector industrial y empresarial, entre los proyectos anunciados durante este año destacan inversiones y ampliaciones de compañías como Deacero, Daktronics, Waelzholz México, Infinitum Electric y Shanghai Yongmaotai Automotive Technology, empresas que desarrollan operaciones en distintos parques industriales del municipio. Las inversiones están orientadas principalmente a los sectores del acero, manufactura avanzada, componentes eléctricos y la industria automotriz, actividades que continúan impulsando el crecimiento económico de la región. A este dinamismo industrial se suma el reciente anuncio de General Motors de México sobre un nuevo proyecto de ensamble que se desarrollará en su complejo de Ramos Arizpe, enfocado en la producción de vehículos destinados al mercado nacional.

La armadora informó que, en una primera etapa, producirá el modelo Chevrolet Groove a partir de 2027 y posteriormente incorporará la fabricación del Chevrolet Aveo, como parte de una estrategia enfocada en atender segmentos de alta demanda dentro del mercado mexicano. Ramos Arizpe refuerza con estos proyectos su liderazgo como uno de los principales centros industriales y automotrices de México, consolidando la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en el potencial productivo de Coahuila.

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