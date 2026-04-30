Más de 400 mujeres se capacitan en Ramos Arizpe para mejorar su economía familiar

RAMOS ARIZPE, COAH.- Más de 400 mujeres de Ramos Arizpe se capacitaron en actividades con las que podrán mejorar su economía familiar y elevar su calidad de vida. Autoridades municipales destacaron que su capacitación forma parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal. El alcalde Tomás Gutiérrez puntualizó que estas acciones se desarrollan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoción como un aliado firme de las mujeres.

A través de capacitaciones impartidas en centros comunitarios del municipio y durante la reciente entrega de constancias de cursos y talleres productivos, las y los participantes -la mayoría mujeres- adquirieron conocimientos en diversas áreas. Entre los cursos están: computación, inglés, barbería, aplicación de uñas, repostería, globoflexia, elaboración de piñatas y velas, todas ellas con un enfoque productivo. Gutiérrez Merino destacó que estos programas representan una transformación tangible en la vida de las familias. “Cuando una mujer aprende, crece y se fortalece, transforma su entorno completo. Aquí no estamos entregando solo constancias, estamos abriendo puertas, generando independencia y construyendo un futuro donde cada mujer de Ramos Arizpe tenga las herramientas para salir adelante por sí misma”, expresó.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, subrayó el impacto social de estas acciones. “Detrás de cada curso hay una historia de esfuerzo, de lucha y de ganas de salir adelante. Hoy vemos mujeres que creen en ellas mismas, que descubren su talento y que entienden que sí pueden construir un mejor futuro para sus familias”, señaló.

Las beneficiarias también reconocieron los resultados de estas capacitaciones. “Significa mucho, ya que por medio de estos cursos hemos valorado lo que podemos hacer nosotras; estamos muy orgullosas de nosotras mismas. Que Tomás y Manolo nos sigan apoyando, porque sí estamos aprovechando”, expresó Sara Ruiz Iracheta.

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