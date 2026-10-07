Ramos Arizpe: Cumple 20 años Secundaria Francisco Coss Ramos con entrega de equipamiento

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    Ramos Arizpe: Cumple 20 años Secundaria Francisco Coss Ramos con entrega de equipamiento
    Durante el aniversario se develó una placa conmemorativa y se reconoció a quienes participaron en la fundación y consolidación del plantel. CORTESÍA

El plantel recibió computadoras y reguladores mediante el programa municipal ‘En tu escuela tú eliges’

RAMOS ARIZPE, COAH.- Al conmemorar el 20 aniversario de la Secundaria General Francisco Coss Ramos, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de equipamiento educativo mediante el programa “En tu escuela tú eliges”, con el que se busca mejorar las condiciones de aprendizaje en los planteles de Ramos Arizpe.

La entrega correspondió a la número 68 de las 95 contempladas dentro del programa y representó una inversión de 50 mil pesos para la adquisición de computadoras de escritorio y dos reguladores, en beneficio de una comunidad escolar de 390 estudiantes.

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Durante el acto, Gutiérrez Merino señaló que el Gobierno Municipal continuará trabajando con las instituciones educativas para ampliar las herramientas disponibles para las nuevas generaciones.

“Esta escuela tiene una historia de esfuerzo que comenzó hace 20 años y hoy tiene frente a sí grandes oportunidades. Queremos que nuestros jóvenes cuenten con mejores herramientas, que aprendan, se preparen y también comprendan la importancia de cuidar su entorno”, expresó.

DOS DÉCADAS DE CRECIMIENTO

La celebración reunió a estudiantes, docentes, padres de familia, descendientes de Francisco Coss Ramos, autoridades y representantes de la iniciativa privada.

Como parte del aniversario se develó una placa conmemorativa y se entregaron reconocimientos a personas que participaron en la fundación y consolidación de la institución.

$!Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de equipamiento a la Secundaria General Francisco Coss Ramos, como parte del programa “En tu escuela tú eliges”.
Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de equipamiento a la Secundaria General Francisco Coss Ramos, como parte del programa “En tu escuela tú eliges”. CORTESÍA

La Secundaria General Francisco Coss Ramos inició actividades en septiembre de 2006, ante la necesidad de ampliar la oferta educativa debido al crecimiento de este sector de Ramos Arizpe.

Las primeras generaciones recibieron clases en espacios adaptados. Durante las dos décadas siguientes, el plantel incrementó su matrícula, personal e infraestructura hasta consolidar su operación actual.

VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO

La formación de los estudiantes también contempla actividades relacionadas con la sustentabilidad y el cuidado ambiental.

$!Autoridades, estudiantes, docentes y familias participaron en la celebración por el 20 aniversario de la Secundaria General Francisco Coss Ramos.
Autoridades, estudiantes, docentes y familias participaron en la celebración por el 20 aniversario de la Secundaria General Francisco Coss Ramos. CORTESÍA

En este rubro, la secundaria mantiene una vinculación con Geocycle, empresa que colabora con la comunidad educativa mediante acciones encaminadas a fortalecer la conciencia de las y los jóvenes sobre la protección del entorno.

El aniversario del plantel se desarrolló así con la entrega de nuevo equipo para sus estudiantes y el reconocimiento a quienes han contribuido a su desarrollo desde su fundación.

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